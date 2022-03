Texas Moon, Khruangbin et Leon Bridges

En 2018, l’artiste néo-soul Leon Bridges et le groupe instrumental Khruangbin, originaires du Texas, se sont croisés durant une tournée. Les deux entités musicales en pleine ascension étaient rendues à la même étape de leur parcours. Peu de temps après, l’héritier de Marvin Gaye, cousin de son de Michael Kiwanuka, et le trio aux accents funk, world et psychédéliques se sont aimés et mélangés. « Ce n’est pas Khruangbin, ce n’est pas Leon, c’est ce monde que nous avons créé ensemble », a résumé la bassiste Laura Lee. Sur Texas Sun, premier microalbum paru en 2020, le charme opérait, on sentait le soleil texan caresser notre joue… Les voici au cœur de la nuit avec une suite : Texas Moon. Ici aussi, une grosse toune agit comme un pôle magnétique. B-Side est teintée d’une petite touche d’afrobeat, d’une ligne de basse bien tendue, d’un groove rythmique qui frémit de plaisir. Ajoutez à ça la présence vocale d’un Leon détendu et inspiré… Convaincant. Une fois la nuit tombée, les sentiments montent ; les autres plages sont plus lunaires et languissantes.



Texas Moon ★★★ 1/2 Soul Khruangbin, Leon Bridges, Dead Oceans