Nikolaus Harnoncourt, Orchestre de chambre d’Europe

Le Chamber Orchestra of Europe avait déjà publié un coffret hommage au chef Nikolaus Harnoncourt composé de concerts inédits. Il s’agissait d’une intégrale des symphonies de Schubert qui surpassait ses intégrales officielles. Voici un coffret disparate avec des CD symphoniques Mozart (no 29, Sérénade Posthorn), Haydn (nos 100 et 101),

Beethoven (nos 5 et 7) et Brahms (no 4, Ouverture tragique). Le CD Haydn est l’absolu « clou du coffret », suivi de la 29e de Mozart d’une intelligence d’articulation supérieure, hélas captée de manière assez réverbérée. Brahms et Beethoven sont excellents, mais un peu plus triturés sur le plan de l’éloquence musicale, stigmate d’une parution d’un autre orchestre : « Les adieux d’Harnoncourt à Zurich », un concert de 2011 couplant la Gran Partita de Mozart et la 5e Symphoniede Beethoven (Prospero, 2 CD, Pro020) qui s’adresse surtout aux collectionneurs et aux admirateurs. Le coffret ICA, lui, est plus grand public avec une démarche musicale haletante et toujours passionnante qui faisait aussi le prix des Schubert.



Nikolaus Harnoncourt ★★★★ Classique Orchestre de chambre d’Europe, ICA, 4 CD, ICAC 5161