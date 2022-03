Sessions acoustiques vol. 2, Johnny Gravel

Oui, que Johnny Gravel joue encore est, sinon miraculeux, à tout le moins une victoire de la volonté sur le sort : qui eut cru qu’après le multiple AVC qui le terrassa en 2012, il retrouverait motricité ET dextérité, et que sa Martin D-28 de 1971 serait au rendez-vous, survivante et survivant réunis ? Personne sauf Johnny. Ce ne serait pas en soi la bonne raison d’acheter ce disque : personne ne voudrait écouter ce deuxièmevolume de Sessions acoustiques comme on examine un cas d’espèce, traquant les signes probants ou incriminants, mesurant ce que le guitariste des Héritiers, des Gants Blancs, d’Offenbach, Corbeau et Corbach peut ou ne peut plus faire. Tout seul avec son instrument, avec l’aide des amis, Patrick « Patsou » à la production et Louis Bonneville à la réalisation, le guerrier pas tuable se promène tout simplement dans son monde de riffs et de licks, avec aisance et bonheur. Ça ressemble à mille chansons blues et folk et ça ne peut être que du Johnny Gravel. Célébrons, c’est tout.



Sessions acoustiques vol. 2 ★★★ 1/2 Folk-Blues Johnny Gravel, Phono