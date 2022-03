Who Would Hold You if the Sky Betrayed us?, Thus Owls

En près de 20 ans d’existence, Thus Owls, groupe mené par le couple Erika et Simon Angell, a fait son nid sur la scène underground montréalaise avec une vision avant-gardiste et conceptuelle du folk et du rock, une vision toujours accueillante grâce à la voix charnelle d’Erika. Allons droit au but : ce cinquième album propulse enfin Thus Owls au-devant de notre scène. Ce n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre, sur lequel les Angell assument pleinement leur passion pour le jazz en intégrant à leur formation de base (complétée par le batteur Samuel Joly) un trio de saxophonistes (Claire Devlin, Adam Kinner, Jason Sharp), dont la présence transforme les compositions du couple en de complexes œuvres de fusion jazz-rock expérimental. Le résultat est stupéfiant, la voix d’Erika n’ayant jamais paru aussi imposante sur le jeu intrigant et spontané de Simon à la guitare et des orchestrations savantes et dynamiques des cuivres. Présenté comme un album double (13 chansons, 66 minutes), ce disque puissant, poignant et ingénieux est une réussite.

Who Would Hold You if the Sky Betrayed Us ? ★★★★ ​Rock expérimental Thus Owls, For the Living and the Dead