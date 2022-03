Une deuxième édition de La Maestra à Paris, un tremplin pour l’histoire

De jeudi à dimanche, la Philharmonie de Paris hébergera la deuxième édition du concours de direction d’orchestre La Maestra, réservé aux femmes cheffes d’orchestre. Le Devoir assistera aux épreuves, dont les demi-finales et finale, samedi et dimanche, seront relayées sur la chaîne YouTube d’Arte Concert.

A-t-on vraiment besoin d’en passer par la discrimination, fût-elle positive ? Sarah Koné, directrice déléguée chargée de la responsabilité sociétale et des nouveaux projets de la Philharmonie de Paris, n’hésite pas : « Le projet est de donner un coup de pouce à la marche de l’histoire. Cette histoire est en marche partout dans le monde, mais une institution comme la nôtre doit se saisir de ces mouvements et les accompagner en les encourageant », déclare-t-elle au Devoir.

Sarah Koné souhaite « que ce concours ne soit pas appelé à fêter ses 10 ans », en d’autres termes qu’il n’y ait alors plus aucun besoin de discriminer, même positivement. « Mais parfois, il faut faire un geste fort pour permettre à l’histoire de bouger ! » ajoute-t-elle.

Le second verrou

La Maestra a connu sa première édition, après un report initial, en septembre 2020, avec 12 candidates venues du monde entier. Le concours avait consacré l’Indonésienne Rebecca Tong, formée à Cincinnati et en Angleterre, en poste à Jakarta, suivie de Stephanie Childress, désormais cheffe assistante à l’Orchestre symphonique de Saint Louis, puis de Lina Gonzalez-Granados, cheffe résidente de l’Opéra de Los Angeles. La Vénézuélienne Glass Marcano, Prix de l’orchestre, a été engagée comme assistante à Tours.

Le pragmatisme dans le suivi est de mise : le concours se double d’une « académie », programme d’accompagnement de carrière sur une durée de deux ans que permet la collaboration de nombreuses institutions (salles, orchestres) françaises et européennes.

La nouveauté de la deuxième édition est l’acceptation de candidatures de musiciennes de plus de 40 ans, ce qui est quasi unique pour un concours : « Comme l’histoire n’a pas complètement changé, elle a donné un peu de retard à certaines carrières de cheffes qui ont un aussi grand talent et qui auraient peut-être éclaté si elles avaient été chefs hommes. Sachant qu’il y a un combat à mener parce qu’on est une femme, il ne faudrait pas qu’il y ait un second combat parce qu’on a 10 ou 15 ans de trop par rapport à des critères », nous dit Sarah Koné. L’idée de faire sauter ce second verrou vient des cheffes membres du jury de la première édition, Claire Gibault et Marin Alsop.

Pour cette édition 2022, 202 cheffes de 48 nationalités se sont inscrites. Leur moyenne d’âge est de 35 ans. Quatorze concurrentes ont été admises. La plus jeune est une Française, Clara Baget, 23 ans, et les plus âgées, 45 ans, sont la Française Mélisse Brunet et la Grecque Zoe Zeniodi. En absence de Canadienne ou d’Ukrainienne, une concurrente russe participe à ce concours, scruté par les agents artistiques du monde entier.