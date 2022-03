Anna Netrebko suspend sa carrière, Gergiev ne bronche pas

La soprano vedette Anna Netrebko « prend du recul » alors que Valery Gergiev est licencié du Philharmonique de Munich, du festival de Verbier et que le Philharmonique de Rotterdam coupe les ponts après 34 ans.

« Ce n’est pas le moment pour moi de faire de la musique et de me produire. J’ai donc décidé de prendre du recul par rapport aux spectacles pour l’instant. C’est une décision extrêmement difficile, mais je sais que mon public comprendra et respectera cette décision. » Ainsi s’exprime Anna Netrebko dans le communiqué d’Andreas Homoki, le directeur de l’Opéra de Zurich, annonçant que la diva ne chantera pas Macbeth de Verdi fin mars.

La phraséologie choisie par Homoki est déterminante : « Samedi soir, Anna Netrebko a publié une déclaration dans laquelle elle condamne explicitement la guerre en Ukraine et exprime sa compassion pour les personnes se trouvant dans la zone de guerre. Nous considérons cette déclaration comme un développement positif, et prenons note du fait qu’elle ne peut pas se distancer davantage de Vladimir Poutine. […] Nous sommes forcés de reconnaître que notre condamnation décisive de Vladimir Poutine et de ses actions n’est pas compatible avec la position publique d’Anna Netrebko. »

Trop peu, trop tard

Pour comprendre, il faut retourner aux propos écrits de la chanteuse : « Je suis opposée à cette guerre. Je suis russe et j’aime mon pays, mais j’ai aussi beaucoup d’amis en Ukraine, et la douleur et la souffrance me brisent le cœur. Je veux que cette guerre se termine et que les gens vivent en paix. » Elle accolait toutefois à cette déclaration : « Obliger les artistes et les personnalités à exprimer publiquement leurs opinions politiques et à dénoncer leur patrie n’est pas juste. »

Avant Homoki, mardi matin par Twitter, Serge Dorny, intendant de l’Opéra d’État de Bavière, avait réglé les cas Netrebko et Gergiev ensemble : « En raison de la terrible guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et de l’absence de distanciation suffisante de Valery Gergiev et d’Anna Netrebko, la Bayerische Staatsoper annule leurs engagements existants. » Pas de Macbeth non plus à Munich. Et retrait aussi à Milan, dans la foulée de l’exclusion, lundi, de Gergiev.

L’action quasi simultanée de Milan, Zurich et Munich n’est pas passée inaperçue aux yeux de la soprano. En condamnant la guerre et en regrettant de devoir le faire, Netrebko, qui disait encore « je ne suis pas une experte en politique », n’a pas réussi à faire oublier la photo de 2014, après l’annexion de la Crimée, où elle tenait le drapeau de l’État, non reconnu internationalement, de la « Nouvelle Russie » des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Elle a compris que sa condamnation de samedi ne lui serait d’aucun secours.

Quant au chef Valery Gergiev, qui n’a pas signé, samedi, la pétition des grands directeurs d’institutions artistiques russes appelant à la négociation et à la préservation des vies humaines en des termes châtiés (voir Le Devoir du 1er mars), il a été limogé par le maire de Munich de son poste de directeur musical du Philharmonique de Munich après expiration de l’ultimatum, lundi. Le festival de Verbier l’a déchu, lundi, de son poste de directeur musical en plus de « restituer des dons de toute personne sanctionnée par un gouvernement occidental ». Sous la direction de Martin Engstrom, Verbier s’est développé comme un havre de la nomenclature musicale russe attirant les oligarques en conséquence. Rotterdam, la ville qui a lancé Gergiev en Occident, en lui donnant sa chance en 1988, a eu le privilège de lui parler. Constat exposé sur Facebook, « la fin de la collaboration avec Valery Gergiev » et information unique jusqu’ici : « Lundi soir, il y a eu contact avec Gergiev et dans cette conversation, l’écart s’est avéré insurmontable »

C’est donc, au-delà des mois qui viennent, l’intégralité de la carrière de Gergiev qui est remise en cause. Une dernière personne ne bouge pas : Doug Sheldon, l’agent de Gergiev et de son orchestre en Amérique du Nord et en Asie. Le Devoir tente de le joindre depuis lundi matin pour connaître sa position. Il nous a prévenus en soirée mardi qu’il ferait une annonce mercredi.