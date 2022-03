L’étoile de Charlotte Cardin brille fort parmi les nommés aux prix Juno

Si tout va bien, la première cérémonie de remise des prix Juno en personne depuis 2019 aura lieu le 15 mai 2022 à Toronto en plein air à la Place de l’Ontario, sur la scène Budweiser. Il s’agira de la 51e fête de la musique canadienne et de la 27e fois que la ville de Toronto en est l’hôte.

Les nominations de la cuvée 2022 ont été dévoilées mardi avant-midi. Parmi les artistes québécois qui se distinguent, l’étoile de Charlotte Cardin brille fort. Celle-ci récolte six nominations dans les grosses catégories pour Phoenix , dont Album de l’année, Artiste de l’année, Album pop et Single pour la chanson Meaningless. Elle offrira une performance sur la scène Budweiser de la Place de l’Ontario, à l’extérieur pour une première fois. Le groupe rock Arkells, Avril Lavigne et Mustafa figurent aussi parmi les artistes qui se produiront, et d’autres noms doivent encore s’ajouter.

Kaytranada est nommé deux fois : pour le prix Jack Richardson du réalisateur de l’année et dans la catégorie célébrant l’Enregistrement dance. Cœur de pirate est elle aussi nommée deux fois : une première pour l’album instrumental Perséïdes et dans la catégorie Album francophone pour Impossible à aimer, aux côtés de Fouki (Grignotines de luxe), Louis-Jean Cormier (Le ciel est au plancher), Roxanne Bruneau (Acrophobie) et Vincent Vallières (Toute beauté n’est pas perdue).

Autres artistes québécois dont l’excellence est mise en lumière dans les nominations : Half Moon Run (Album adulte alternatif), Jorane (Album instrumental), Yannick Nézet-Séguin (Album classique de l’année solo), Angèle Dubeau et la Piétà (Album de l’année petit ensemble), Xavier Dolan pour la réalisation du vidéoclip d’Easy on Me, d’Adele. Ariane Roy se retrouve également dans cette dernière catégorie pour Ta main, dont la réalisation du vidéoclip a été confiée à Adrian Villagomez.

L’animation de l’événement a été confiée à l’acteur torontois né en Chine Simu Liu, qui tient la vedette la vedette du film Shang-Chi et la légende des dix anneaux, franchise de films de super-héros de Marvel. Âgé de 32 ans, le comptable devenu comédien est connu pour son rôle de Jung dans la populaire sitcom Kim’s Convenience de CBC.