Concerto pour s’opposer au bruit des canons

Comme l’exprimait dans une impeccable allocution Jean Dupré, le directeur général de l’Orchestre Métropolitain, le concert de dimanche revêtait, par un concours de circonstances, un « caractère des plus symboliques ». Le pianiste d’origine ukrainienne Serhiy Salov avait été appelé à la rescousse pour jouer le 1er Concerto de Liszt. Sur les dernières notes du concerto, le natif de Donetsk s’est emparé d’un drapeau de son pays d’origine caché dans le piano.

L’Orchestre Métropolitain avait fait les choses clairement et dignement. « Les musiciens et le chef dédient ce concert à la population ukrainienne » avait prévenu Jean Dupré, ajoutant que « les arts sont la meilleure opposition aux canons ». Les parois de la scène avaient été subtilement éclairées en bleu et jaune en signe de solidarité et, dans un chaleureux message vantant les prouesses de son soliste qui avait accepté de remplacer André Laplante 12 heures avant la première répétition, le jeune chef Nicolas Ellis a eu la brillante intuition d’inclure une « pensée solidaire pour tous les Russes qui n’ont jamais désiré cela ».

Piano retentissant

Il faut rendre un grand coup de chapeau à Serhiy Salov, lauréat du Concours musical international de Montréal en 2004, et qui a fait du Québec sa patrie d’adoption. Son nom pour se substituer à André Laplante tombait sous le sens. D’abord parce qu’il était impossible de faire venir un remplaçant de l’étranger, puisque jusqu’à ce lundi tout entrant peut être sélectionné aléatoirement à la frontière pour un test PCR et obligé de s’isoler entre 24 et 72 heures. C’est d’ailleurs ce qui a valu l’annulation samedi du concert de Jordi Savall et ses musiciens à Joliette. Ils auraient dû venir de Boston, où ils jouaient la veille au soir. Choix logique d’autre part, parce que c’est vraiment le répertoire où Salov excelle. En 2013, il avait été le soliste d’une tournée en Amérique latine avec l’OSM et Kent Nagano en jouant le 2e Concerto de Liszt.

De fait, la prestation s’est presque déroulée comme si tout avait été prévu, même si Nicolas Ellis et Serhiy Salov ne semblaient pas sur la même longueur d’onde. Le chef allège la pompe du concerto, alors que le pianiste ne se laisse pas prier pour en faire une grande fantaisie, assez peu prévisible, ce qui le rend relativement difficile à accompagner, le chef n’étant pas à l’abri d’une subite accélération. Il est vrai que Liszt, à coups d’indications telles que « strepitoso » (retentissant), invite son soliste à l’excès.

Serhiy Salov a profité du fait que les deux dernières notes du concerto sont destinées à l’orchestre seul afin de sortir de son piano un drapeau ukrainien qu’il a brandi sous les applaudissements. Il s’en est ensuite drapé. Était-il alors nécessaire de prendre le micro pour, entre autres, interpeller la mairesse Valérie Plante, lui enjoignant de renommer « Place d’Ukraine » l’endroit désigné par le pianiste en des termes peu diplomatiques comme ce qu’on comprenait être le consulat russe ? L’artiste a été mieux inspiré en jouant le Nocturne op. 48 n° 1 de Chopin dans lequel il avait subtilement instillé, après l’exposition, l’hymne ukrainien.

Une remarquable direction

Même si le concert a été marqué par des symboles, le héros musical en a indéniablement été Nicolas Ellis. Le chef s’est dépêtré de deux partitions extrêmement redoutables (notamment sur le plan rythmique) : les Danses de Galánta de Kodály et les Danses symphoniques de Rachmaninov.

Il a imposé une marque musicale certaine, privilégiant l’allant à la carrure. Les épisodes de Kodály coulaient subtilement l’un dans l’autre tout en préservant leur caractère parfois rauque. La tenue orchestrale était excellente, Simon Aldrich remarquable à la clarinette. On aurait aimé que les trompettes bénéficient d’une surélévation pour ressortir davantage dans la farandole finale.

Dans Rachmaninov, Ellis appliquait les mêmes recettes avec, au final, une vision douce-amère plus que tragique. Ici, si mort il y a, c’est sous forme de course à l’abîme à travers des danses ; pas dans l’effroi, par la carrure et la « méchanceté » des contours ou la distorsion des coloris. Ce n’est absolument pas notre vision de cette œuvre, mais elle est très légitime pour un jeune interprète bouillonnant. Son optique était parfaitement défendue par un Orchestre Métropolitain engagé.

Invitation à la danse Kodály : Danses de Galánta. Liszt : Concerto pour piano n° 1. Rachmaninov : Danses symphoniques. Serhiy Salov, Orchestre Métropolitain, Nicolas Ellis. Maison symphonique de Montréal, dimanche 27 février.