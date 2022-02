Valery Gergiev largué par son agent artistique

L’étau se resserre en Occident à l’encontre du chef ossète Valéry Gergiev, une des figures de proue artistique du régime de Vladimir Poutine. Dimanche matin, il a perdu le soutien de son agent européen en Allemagne, Marcus Felsner. « J’ai informé aujourd’hui le Maestro Valery Gergiev qu’il n’est plus client de Felsner Artists », a écrit Marcus Felsner sur Facebook. Le nom et la photo du chef, jusqu’ici l’artiste vedette de cette agence, ont déjà disparu de la page Internet de l’agence.

« À la lumière de la guerre criminelle menée par le régime russe contre la nation démocratique et indépendante de l’Ukraine, et contre la société ouverte européenne dans son ensemble, il est devenu impossible pour nous, et clairement malvenu, de défendre les intérêts du maestro Gergiev, l’un des plus grands chefs d’orchestre de tous les temps, un artiste visionnaire aimé et admiré par beaucoup d’entre nous, qui ne veut pas, ou ne peut pas, mettre fin publiquement à son soutien longtemps exprimé à un régime qui en est venu à commettre de tels crimes. »

Un chef d’entreprise

« Ne veut pas ou ne peut pas »… La terminologie dit tout de l’étau dans lequel se trouve le chef qui a fait passer en trente ans une compagnie d’opéra soviétique qui montait des spectacles en carton-pâte avec des toiles peintes à une compagnie de renommée planétaire comprenant deux théâtres, une salle de concert, des centaines d’employés et rayonnant dans le monde à travers des tournées internationales.

Gergiev, sorte de Karajan puissance 3 des temps modernes, est à la tête de tout cela et pour monter ce projet a, aussi, eu un soutien inconditionnel des pouvoirs publics russes successifs, notamment depuis l’accession de Vladimir Poutine au Kremlin.

« Valery Gergiev est pour moi, et continuera à l’être, le plus grand chef d’orchestre vivant et un être humain extraordinaire doté d’un profond sens de la décence, dont l’engagement sans faille a aidé d’innombrables artistes à bâtir leur carrière internationale et a fait découvrir la beauté de la musique à des millions de personnes dans le monde », écrit Marcus Felsner

« Il serait tout à fait erroné de tenir les artistes pour responsables simplement en raison de leur nationalité. Tout art est politique, mais tous les artistes ne sont pas des politiciens. Cependant, les artistes comprennent également la différence claire entre le patriotisme et le soutien politique actif du gouvernement actuel de leur nation. Mon espoir le plus sincère est que le Théâtre Mariinsky académique d’État et son directeur Valery Gergiev jouissent bientôt de la liberté de représenter dans le monde une nation qui est fière, à juste titre, non seulement de son immense patrimoine artistique, de la beauté de sa langue et de son peuple merveilleusement talentueux, mais aussi de l’adhésion de ses dirigeants à la paix, à la société ouverte et à l’État de droit », ajoute l’ancien agent du chef d’orchestre.

Les enjeux immédiats sont clairs pour Gergiev : il fait face, lundi, à un ultimatum du maire de la ville de Munich (ville jumelée à Kiev) dont il est directeur musical du Philharmonique, mais aussi de la Scala de Milan, où il devrait diriger à nouveau le 5 mars et de Rotterdam, où il a un Festival en septembre. Carnegie Hall vient d’annuler sa venue avec son orchestre du Mariinski en mai.