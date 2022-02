Passe-Partout connaît la chanson

Les poussinots et les poussinettes auront de nouveaux airs à fredonner dès le 4 mars prochain : en collaboration avec le distributeur madistribution.com, Télé-Québec lancera Coucou les amis !, un album double de nouvelles chansons originales interprétées par Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne et composées par Les Sœurs Boulay, Évelyne Brochu, Viviane Audet, Jérôme 50 et Julyan, Ingrid St-Pierre, Catherine Major et Benoît Archambault, entre autres. Ces chansons passeront-elles à la postérité comme les Brosse, brosse, brosse, Les beaux légumes, Des fois, j’ai peur ou Berceuse créole des saisons originales, chansons mises en musique par le regretté Pierre-F. Brault ?

Nicole Tardif, directrice générale principale, communications, image de marque et affaires gouvernementales à Télé-Québec, en est convaincue. Après avoir revisité le répertoire original composé par Brault et ses paroliers (Bernard Tanguay et Michèle Poirier, surtout) lors du retour de Passe-Partout au petit écran, en 2019, la direction de Télé-Québec désirait « prolonger l’expérience » en inventant un nouveau répertoire collé sur l’œuvre de Pierre-F. Brault. « C’est celui qui a rendu la musique de Passe-Partout immortelle — ça fait 40 ans qu’on chante ses chansons ! » soulignait hier Nicole Tardif lors d’une conférence de presse virtuelle réunissant les artisans de ce projet musical.

Parmi lesquels se trouve l’auteur-compositeur-interprète Benoît Archambault, qui, en parallèle avec son travail au sein du groupe Mes Aïeux, bâtit depuis vingt ans un répertoire de chansons pour jeune public : « Pierre-F. Brault a fait école. Il demeure pour moi l’ultime référence en chansons pour enfants. Ce projet, c’est une manière de rendre hommage à ce qu’il a fait et d’être en continuité avec son travail. »

Ce nouveau répertoire a été créé à la suite d’un appel à projets mené par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) auprès des auteurs-compositeurs québécois. Le CALQ, indique Nicole Tardif, a été inondé de propositions ; les auteurs-compositeurs devaient choisir parmi quinze thèmes définis par la production de l’émission pour enfants. Selon la productrice Joceline Genest, d’Attraction Images, « ces chansons sont collées sur l’ADN de Passe-Partout ». « Les thèmes à contenu pédagogique [choisis] ont été respectés avec rigueur et même enrichis par la créativité des artistes », si bien que ces chansons se sont tout naturellement insérées dans le récit des nouveaux épisodes de Passe-Partout, télédiffusés depuis début février.

Le premier des deux disques de Coucou les amis ! comprend les chansons interprétées par les comédiens de la série, dont les principaux, Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne). Le second présente les versions livrées par leurs auteurs. Benoît Archambault signe 3 des 17 nouvelles chansons : Une belle journée, Ça réchauffe le cœur et une charmante ballade piano-voix intitulée Les nuages.

« Celle-là, c’est presque une chanson spirituelle pour enfants ! » annonce Archambault. Ça dit : « Je me sens triste ou bien joyeux / parfois même un peu les deux / Je n’arrive pas à me deviner tout l’temps […] Après les nuages arrivent les beaux jours… » C’est drôle parce que c’est un texte qui pourrait s’adresser aux adultes, aussi.