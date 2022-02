Craven N 3, Nicholas Craven

Le compositeur montréalais Nicholas Craven produit des rythmiques avec une constance remarquable. Dans la grande tradition new-yorkaise des DJ Premier et RZA, il puise son inspiration dans le soul, le funk et le R&B pour construire des beats qui inspirent les plus studieux rappeurs de la scène underground d’ici (il a signé la réalisation de l’excellent album Hull de D-Track) et d’ailleurs — ses collaborations avec le rappeur culte du New Jersey Mach-Hommy ne sont pas passées inaperçues. Ainsi, la signature sonore du compositeur, ces échantillons soul-funk découpés et bricolés de façon à conserver l’âme des enregistrements originaux sans l’étouffer sous des basses trop lourdes, sont faits sur mesure pour les poètes du micro qui polissent leurs textes et leurs messages. Retenons deux exemples tirés du minialbum : YOD Body, du rappeur de Brooklyn (et émule de Nas) Your Old Droog, qui nous sert ici un texte brillant sur un groove jazz fusion, puis Nouvelle religion, avec le vétéran local Connaisseur Ticaso, avec l’un de ses meilleurs textes en carrière.



Craven N 3 ★★★ 1/2 ​Hip-hop Nicholas Craven, indépendant