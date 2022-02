Triste lendemain de veille, Mario Peluso

C’est moins un douzième album de Mario Peluso que le « triste lendemain de veille » du précédent, Le dernier vrai cowboy, paru il y a 10 mois. Lequel, pour cinq chansons sur six, portait la signature du parolier Pierre Huet. Cette fois-ci, on a une fois Huet sur cinq. La chanson-titre. De loin la plus aboutie du lot. Les meilleures lignes de fin, ça c’est certain : « Un jour peut-être, on s’reverra / Que’que part au bar de l’au-delà ». On en aurait voulu d’autres. Je te salue la vie, paroles de François Vigneault ? Pas le même niveau. Mon impression, franchement ? Peluso, plus à l’aise entre lui et lui-même, préfère sa sorte de complainte, quitte à baisser la barre. La litanie du mécontent dans Bâtard de maudite routine, l’habituel refrain de l’éternel égaré dans Hobo milieu de nulle part, l’incontournable regret du bon temps passé dans L’hôtel des 15, tout Peluso est rapatrié. Oui, ça tient la route, les Hobos Hurleurs ont l’americana bien en selle. Faut-il reprocher à Huet de nous avoir fait espérer plus fort encore ?

Triste lendemain de veille ★★ 1/2 Americana Mario Peluso, Indépendant