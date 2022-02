The Garden, Basia Bulat

Voici le projet musical de confinement de Basia Bulat : inviter les orchestrateurs Owen Pallett, Paul Frith et Zou Zou Robidoux à revisiter son œuvre — son jardin, pour faire allusion au titre —, les laisser s’inspirer de ses chansons tendres et de sa voix à faire fondre les bancs de neige pour les imaginer 16 nouveaux écrins de cordes et de harpe. La manœuvre, qui souligne la plume et le flair mélodique de la Montréalaise, a aussi le mérite de donner un nouveau souffle aux si belles chansons de son dernier album, Are You in Love ?, paru il y a deux ans, à l’aube d’une pandémie mondiale et qui n’aura jamais pleinement vécu sa vie devant public. De ce disque sur lequel la musicienne folk faisait un pas convainquant en direction du rock, Fables et Already Forgiven resplendissent, les arrangements fins font s’envoler la première, ceux plus incarnés rehaussent l’interprétation vocale de la seconde, Bulat ayant aussi réenregistré ses mots. En revanche, l’épique Love Is at the End of the World peine à retrouver, malgré les insistants staccatos, la force du rythme rock original.

The Garden ★★★ 1/2 ​Pop Basia Bulat, Secret City Records