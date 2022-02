Sfumato, Martin Lizotte

Amateurs de piano néoclassique, fans des Stréliski, Blais, Gonzales et Sofiane Pamart, si vous n’avez pas encore voyagé dans l’univers musical de Martin Lizotte, il est temps de tendre l’oreille. Le pianiste, claviériste et compositeur, lauréat du Félix de l’album instrumental en 2018, accompagnateur de Martin Léon, de Daniel Bélanger, de Jean Leloup et de Robert Charlebois, lance son troisième album. Sfumato, disque à la lenteur délicieuse, vous emportera loin des petits tracas. Les 13 pièces défilent, convoquant la scie musicale le temps d’une valse, les clarinettes pour un peu de mystère, la douceur des flûtes traversières… Les musiciens invités lévitent avec Lizotte, tricoteur d’ambiances qui favorisent un état serein, induisent une douce transe dont on ressort amusé, plus léger. Est-ce la trame musicale du rêve d’un fildefériste, des airs composés pour le Bal des méduses ou pour le vol plané d’un Grand-duc ? Musique ouatée, envoûtante, si bien qu’à la fin on flotte, comme à la sortie d’un rêve, dans un état d’apaisement qui donne envie d’y retourner immédiatement. Le disque qui vous permettra de vous rendre au bout de l’hiver.

Sfumato ★★★★ Néoclassique Martin Lizotte, popop