Black Radio III, Robert Glasper

Amorcé en 2012, le projet Black Radio du compositeur et pianiste jazz Robert Glasper s’apparente à un jam communautaire célébrant la culture hip-hop, cette fois en insistant davantage sur la familiarité de celle-ci avec le R&B et le soul. Plus d’une vingtaine de collaborateurs participent à cet album où le jazz, ici, sert d’interprète à la langue rap, mais finit par se fondre derrière le groove, le jeu si articulé de Glasper, aux pianos acoustiques et électriques, dépassant rarement la simple ornementation. Ce troisième chapitre comporte tout de même quelques moments de grâce : la rencontre d’un chœur gospel et des voix rugueuses de Killer Mike, BJ The Chicago Kid et Big K.R.I.T. sur Black Superhero lance l’épisode sur une bonne note. Sur la sublime et ésotérique Why We Speak, Esperanza Spalding chante même en français « l’arbre de vie / et l’œuf cosmique / et le sang de la terre », alors que Common et Lalah Hathaway offrent une précieuse relecture soul-jazz d’un classique de Tears for Fears. Jennifer Hudson, Gregory Porter, H.E.R. et Meshell Ndegeocello sont aussi du programme.

Black Radio III ★★★ 1/2 ​Jazz Robert Glasper, Loma Vista Recordings