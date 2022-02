Flashback, Comme dans un film (Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant)

Leurs autres films de chansons avaient été « scénarisés » à partir de leurs propres paroles et musiques. Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant s’y racontaient presque. Ils s’y donnaient en version exacerbée d’eux-mêmes, film-séquence pour deux personnages. Constat : ce disque mène au même endroit à partir de chansons aimées. Le fait est qu’on se sent plus proche encore d’Isabelle et de Pierre-Luc. Y a-t-il plus révélateur qu’un bagage commun ? Trouver ainsi du Brigitte Fontaine-Jacques Higelin (La grippe) après du Marc Lavoine de fin de soirée à CFGL (Qu’est-ce que t’es belle) en dit beaucoup sur le couple ET sur leur cinéma. L’accompagnement lapsteel-contrebasse fournit le liant, de sorte que des chansons aussi éloignées que le Samba mambode France Gall (génial Michel Berger) et le Reel facile que popularisa Emmanuelle (génial Stéphane Venne) semblent faites pour se rencontrer. D’Indochine à… Boule Noire, tout est raccord. Magie de l’écran.

Flashback ★★★★ Réinterprétations Comme dans un film (Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant), Productions Virago