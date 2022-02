Dresden Vespers, Ens. Polyharmonique, Wroclaw Baroque O. et J. Thiel

Les discophiles les plus chevronnés se souviendront d’une campagne publicitaire choc de l’année 1993. Archiv voulait faire un gros coup en nous présentant un inconnu, Johann David Heinichen (1683-1729), comme le « Vivaldi allemand » pour promouvoir ses « Dresden Concerti » par Musica Antiqua Köln et Reinhard Goebel. En près de 30 ans, Heinichen n’est guère sorti de l’anonymat, ce qui ne retire rien à l’intérêt de sa musique. L’idée qui frappait alors demeure : il y a beaucoup d’Italie dans ce baroque allemand. La chose s’explique par un séjour à Venise de Heinichen entamé en 1710. Heinichen, qui avait échoué à succéder à Telemann en bon musicien germanique à Leipzig en 1705, revient « italianisé » en 1716 et est engagé à Dresde, où œuvre également Antonio Lotti. Ce disque sacré est au moins aussi convaincant que les concertos exhumés il y a 29 ans par Goebel. Il propose des Vêpres artificiellement reconstituées à partir du corpus sacré légué par Heinichen entre 1721 et 1724. Des solistes modestes, issus du chœur, en limitent toutefois quelque peu la portée.



Dresden Vespers ★★★ Ens. Polyharmo-nique, Wroclaw Baroque O., J. Thiel, Accent ACC 24381