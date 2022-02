Anima Æterna, Jakub Józef Orliński, Il Pomo d’oro et Francesco Corti

Nous avions mis de côté ce disque paru en fin d’année 2021 en raison de l’atmosphère sonore légèrement confinée, façon salon princier. Cela dit, si la captation manque d’aération, il serait injuste de ne pas attirer l’attention sur deux choses : l’excellence de la qualité du chant du contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński et la grande originalité du programme constitué de deux motets de Zelenka (le second avec la soprano Fatma Said), de la pertinente première mondiale d’un Laudate Pueri de Gennaro Manna (1715-1779) et d’airs de Fux, d’Almeida et de Nucci. Anima Æterna se veut une continuation du disque qui a fait connaître Orliński en 2018 : Anima Sacra. Nous sommes dans les deux cas dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans le répertoire sacré avec l’expression de sentiments peu ou prou semblables. Orliński a un timbre moins léger que Philippe Jaroussky. Il s’appuie habilement sur ce cuivre vocal à des fins expressives, notamment dans le poignant bijou du programme, l’air « Non t’amo per il ciel » extrait d’Il Fronte della Salute de Johann Joseph Fux.



