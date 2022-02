Travail de fond pour Yannick Nézet-Séguin au Met

Le Metropolitan Opera a dévoilé mercredi sa saison 2022-2023. Après Eurydice, de Matthew Aucoin, et Fire Shut Up in My Bones, de Terence Blanchard, cette saison, Yannick Nézet-Séguin poursuivra son travail de renouvellement de la palette artistique de l’institution en créant The Hours, de Kevin Puts, d’après la nouvelle de Michael Cunningham, et en intégrant Champion, de Terence Blanchard, au répertoire.

C’est avec Médée, de Cherubini, un opéra jamais joué au Met, que s’ouvrira la saison le 27 septembre 2022. Carlo Rizzi dirigera cette production mettant en vedette Sondra Radvanovsky. La création de Kevin Puts dirigée par Yannick Nézet-Séguin associera Renée Fleming et Joyce DiDonato.

Le directeur musical du Met dirigera aussi Champion ainsi que Lohengrin, dans la nouvelle mise en scène de François Girard coproduite avec le théâtre Bolchoï et présentée en première jeudi soir à Moscou.

Dix fois en HD au cinéma

Le Met accueillera le Don Giovanni d’Ivo van Hove vu à Paris et présentera une nouvelle Flûte enchantée, confiée à Simon McBurney, avec « projections, effets sonores et acrobaties ». La dernière nouvelle production est Fedora, de Giordano, dans la mise en scène de David McVicar.

Très logiquement, on trouve dans ces nouveautés — Médée, The Hours, Fedora, Lohengrin, Champion, Don Giovanni et La flûte enchantée — le substrat des diffusions du Met dans les cinémas.

Les trois autres opéras seront La Traviata, avec Nadine Sierra et Stephen Costello, et Don Carlo, de Verdi, en novembre 2022, puis Le chevalier à la rose, de Strauss, en avril 2023. Ce dernier spectacle sera dirigé par Simone Young et associera Lise Davidsen, Erin Morley et Isabel Leonard dans une mise en scène du Canadien Robert Carsen.

Le Met reprendra aussi, après le 30 mai, Le vaisseau fantôme de François Girard, interrompu en mars 2020 par la COVID-19. Il sera confié à Jaap van Zweeden, qui fait ses débuts au Met, de même, notamment, que Manfred Honeck avec Idoménée, Nathalie Stutzmann avec Don Giovanni et La flûte, et Speranza Scappucci avec Rigoletto.

Inclusion, respect, tolérance

Alors que le Met, comme d’autres institutions, met un grand accent sur l’inclusion, le respect et la tolérance, on était très curieux de voir quelle serait son attitude vis-à-vis d’artistes tels que l’Azéri Yusif Eyvazov, qui s’est, à plusieurs occasions, distingué par des publications controversées lors du conflit entre son pays et l’Arménie. Le mari d’Anna Netrebko sera de la distribution de Tosca.