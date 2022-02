Osheaga: une saison de festivals (presque) normale

Le producteur de spectacles evenko dévoile aujourd’hui l’affiche complète de la 15e édition de son festival Osheaga. Cette centaine de noms d’artistes d’ici et (surtout) d’ailleurs s’ajoutent aux têtes d’affiche déjà annoncées : les vétérans du rock Foo Fighters, dont le concert est prévu le vendredi 29 août, le rappeur A$AP Rocky le lendemain, et la diva pop britannique Dua Lipa en clôture le 31. Au moment où, un peu partout sur la planète, les autorités abolissent les restrictions sanitaires à la faveur de l’essoufflement de la vague du variant Omicron, peut-on enfin espérer un été de festival « normal » ?

« J’ai toujours été un optimiste », avoue Nick Farkas, vice-président programmation, concerts et événements chez evenko. « En 2020, je croyais encore que c’était possible de tenir Osheaga, pareil l’année suivante. » Il y a deux ans, il avait dû se résigner à reporter les festivités du 15e anniversaire d’un des événements musicaux phares de l’été montréalais. En avril 2020, evenko annulait à nouveau son rendez-vous auquel devaient participer les têtes d’affiche Cardi B, Post Malone et les Foo Fighters, bricolant plutôt une modeste édition « retrouvailles » du 1er au 3 octobre mettant en vedette des artistes locaux et nationaux, dont Charlotte Cardin et Half Moon Run.

Cette année, Nick Farkas y croit : « S’il y a des mesures sanitaires, on vivra avec et on respectera les consignes comme on l’a fait dans nos salles depuis le début de la pandémie — même ce concert de Ricky Martin au Centre Bell [le 9 octobre dernier] rempli n’a pas provoqué d’éclosions, même si les gens dansaient ! On a entendu les premiers ministres nous dire que nous devrons vivre avec la COVID, mais je suis très confiant » dans le fait qu’il pourra accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs par jour.

Tant qu’evenko pourra tenir un Osheaga au maximum de sa capacité, il aura lieu, avec ou sans mesures sanitaires. Dès le 14 mars, les salles de spectacle seront à nouveau autorisées à ouvrir au maximum de leur capacité, et le gouvernement retirera progressivement le passeport vaccinal, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tout en prévenant que celui-ci pourrait servir à nouveau si la situation épidémiologique devait se détériorer. Nick Farkas assure que son organisation est prête à valider les passeports sanitaires de ses spectateurs si cela s’avérait nécessaire.

Car selon Martin Roy, président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI), « il reste un doute par rapport à l’évolution de la pandémie. Est-ce qu’il y aura un autre variant d’ici là qui fera capoter toute l’affaire ? On profite quand même de l’expérience acquise ces deux dernières années. Or, on sait que l’été, il y a non seulement beaucoup moins de cas [d’infection à la COVID], mais aussi moins d’hospitalisations ; si le nombre d’hospitalisations est une mesure prise dans la gestion de la pandémie, on peut donc s’attendre à ce que les choses se déroulent normalement. »

Les organisateurs de festivals se posent tout de même des questions en amont de la belle saison, ajoute Martin Roy, à commencer par la frilosité des festivaliers face aux grandes foules. « Ensuite, est-ce que les commanditaires privés seront aussi de retour ? Eux aussi ont vécu difficilement la pandémie, on en a perdu en chemin. Et nos fournisseurs, tout notre environnement d’affaires ? Il y a aussi la pression inflationniste avec laquelle on doit composer. La situation est très complexe, mais on fonce quand même. »

Pour le public d’ici, d’abord

En témoigne l’affiche d’Osheaga, pas tellement handicapée par l’incertitude que le vice-président et ses collègues des grands festivals ont publiquement déplorée début février dernier en reprochant à nos décideurs le manque de prévisibilité à propos du calendrier permettant le retour complet des arts vivants au Québec. « Si nous avions dû attendre plus longtemps avant de confirmer [la tenue d’Osheaga], nous aurions sans doute perdu quelques artistes », glisse Farkas.

« Pour la 15e année, on voulait vraiment mettre l’accent sur une programmation qui offre à la fois des découvertes et des artistes qui existent depuis longtemps, mais aussi avoir une grande diversité musicale et des artistes forts dans chacun de ces genres », dit le programmateur, en vantant les choix de programmation qui distinguent l’événement montréalais de ses semblables états-uniens et européens — la présence du Nigérian Burna Boy, star afrobeats, tout juste sous A$AP Rocky en tête d’affiche du samedi, ou encore la brillante autrice-compositrice-interprète Mitski, qui se produira d’ailleurs le 19 mars à Montréal. Les mélomanes seront aussi ravis de voir les noms de Charli XCX, Bleachers, Les Louanges, Caribou, Idles ou encore Zach Zoya s’ajouter à la liste.

L’incertitude qui persiste quant au retour des festivaliers de l’extérieur de la province a guidé les choix de programmation de cette 15e édition d’Osheaga, qui mise sur quelques succès éprouvés sur le marché québécois, comme le trio rock psychédélique américain Khruangbin bien haut sur l’affiche du samedi 30 juillet, ou celle du rappeur belge Damso, sans doute un des artistes francophones les plus mis en évidence dans une programmation d’Osheaga (Stromae l’était aussi sur celle de l’édition 2015, mais avait dû annuler sa présence pour des raisons de santé).

« C’est sûr que cette année, on a poussé davantage pour avoir des artistes québécois sur l’affiche », assure Nick Farkas, reconnaissant que le succès de l’événement repose d’abord sur la satisfaction des mélomanes locaux. En plus de Les Louanges et Zach Zoya, Osheaga donnera une scène à Safia Nolin, Robert Robert, Men I Trust, Geoffroy, Pierre Kwenders, Skiifall, Fredz et Sophia Bel, entre autres.