Ivo est détruit, mais Ivo renaît

Sony Classical a publié le 18 février un CD Chopin du mythique pianiste Ivo Pogorelich. Pour la première fois depuis 25 ans, la musique de cet artiste, qui semblait définitivement perdu et damné, porte en elle une lueur d’espoir.

L’indicible douleur d’Ivo Pogorelich ne s’effacera jamais, mais le pianiste est de retour, le musicien commence à structurer sa pensée et l’humain semble avoir retrouvé des repères.

Tout cela n’est pas dans une partition, ce n’est pas écrit dans un livret, mais s’entend lorsqu’on connaît la discographie et le parcours du pianiste vainqueur en 1980 du Concours musical de Montréal, dont l’élimination en demi-finale du concours Chopin, la même année, avait fait scandale, Martha Argerich claquant la porte du jury.

Le vrai Ivo Pogorelich, éblouissant, a eu 15 ans de carrière. S’il fut unique — Tableaux d’une exposition de Moussorgski, 6e Sonate de Prokofiev, Suites anglaises de Bach et Gaspard de la nuit de Ravel en tête —, c’est parce que ses doigts magiques étaient l’expression de la pensée musicale d’Aliza Kezeradze, avec laquelle il étudiait depuis l’âge de 17 ans. Il avait épousé en 1980 celle qui, dans ses termes, « irradiait sur tout », même si elle était de 21 ans son aînée. Après la mort d’Aliza en 1996, Ivo devint un véritable zombie. À cela s’ajoutaient la guerre des Balkans et les déchirements identitaires du fils d’un père croate et d’une mère serbe.

La violence et la longueur du processus de reconstruction sont inscrites dans une réponse d’une entrevue avec Manuel Brug dans Die Welt en août 2006, dix ans après : « Même dans la mort, elle était toujours la princesse qu’elle était à la naissance. Elle avait un cancer du foie. Quand elle est morte, son foie a explosé et, dans son dernier baiser, elle m’a couvert de sang noir. Je ressemblais au fantôme de l’Opéra. Mes cheveux étaient complètement collés. Je ne voulais rien essuyer. Quand on nous a présenté les condoléances avec du champagne, j’étais encore couvert de son sang, mais tout le monde a compris : c’était comme Jackie Kennedy, qui ne voulait pas changer son costume souillé par le cerveau de son mari. »

Besoin d’amour à nouveau

Pogorelich avait alors admis qu’il lui avait fallu du temps avant de « redevenir actif ». Mais cette activité était un leurre, et le temps s’est étiré à l’infini. Dans tous les sens d’ailleurs : une composition de vingt-cinq minutes se déployait soudain sur quarante.

Dix ans après, encore. Nous voilà en 2015. Un commentaire d’une très rare sensibilité d’un récital à Londres osait les mots suivants qui résument tout ce que l’on a pu saisir ici et là de ses concerts des vingt dernières années : « Je suis triste parce que je sens qu’Ivo est triste. […] Ce que je garderai de ce récital, c’est qu’il a prouvé combien on peut aimer, et combien la perte est l’un des sentiments les plus destructeurs pour une âme humaine. […] Ce que j’ai trouvé le plus irritant, c’est l’absence totale de structure. Ce chaos total, je n’ai jamais rien entendu de tel auparavant. […] Où est sa foi en la musique, et surtout en lui-même ? » L’autrice concluait : « Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire : Ivo a besoin d’amour à nouveau, à tous les niveaux. »

Idagio, en lui faisant enregistrer les Sonates nos 22 et 24 de Beethoven en 2016, puis Sony, en reprenant ces Beethoven, et y ajoutant la 2e Sonate de Rachmaninov en 2019, ont tenté de faire revenir Ivo Pogorelich dans le circuit. Mais ces enregistrements portaient tous les stigmates des errances.

Ce CD Ivo Pogorelich – Chopin capté en septembre 2021 change la donne. Il regroupe les Nocturnes op. 48 no 1 et op 62 no 2, la Fantaisie op. 49 et la Sonate no 3. Pogorelich dit, crie, sa douleur dès l’Op. 48 no 1 dans des forte assénés d’un piano hélas un peu métallique, mais (et c’est pour cela que rappeler le commentaire du récital londonien de 2015 était capital), malgré quelques maniérismes, les structures ne sont plus démantibulées, et des moments de toucher magiques illuminent le discours (Fantaisie !).

Pogorelich vient de retrouver la cohérence de la musique. Ceux qui l’admirent et ont compati à sa souffrance d’artiste et d’humain vont être bouleversés par un disque singulier qui voit le retour d’un grand pianiste dans un monde qui le rend intelligible par les plus sensibles de ses frères humains. Bon retour parmi nous !





Ivo Pogorelich – Chopin Sony Classical 19439912052