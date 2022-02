Des Québécois à la découverte du gwoka

Au téléphone, de Pointe-à-Pitre, capitale économique de la Guadeloupe, Klod Kiavué est soulagé. « Il a lieu, il a lieu, le Carnaval ! » confirme le maître percussionniste, ravi, comme le reste des habitants de l’île, de pouvoir faire la fête comme il n’a pu le faire depuis le début de la pandémie. Là-bas aussi, on déconfine, et on « déboule », dit-on des orchestres de tambours prenant les rues d’assaut. « Voyez Akiyo, le plus grand groupe du pays : ils peuvent débouler à 600 musiciens, hein ! Quand ça part, ça part. C’est pour ça qu’on appelle ça “débouler”, parce que les tempos sont rapides et qu’ils font ça pendant des heures, sur plusieurs kilomètres, avec la cadence et les chants. C’est une musique très puissante. »

Comme l’est aussi le gwoka, quoique sur un tempo généralement moins effréné. C’est l’objet de notre conversation, Kiavué ayant passé plus de quarante ans à maîtriser les subtilités des tambours traditionnels guadeloupéens, faisant voyager cet héritage musical hors des frontières, géographiques et musicales. Il a notamment collaboré avec le saxophoniste de jazz américain David Murray, le pianiste cubain Omar Sosa, et aujourd’hui avec le trompettiste Jérôme Dupuis-Cloutier et le batteur Jonathan Gagné, qui forment le duo électro-jazz québécois Topium, qui lance jeudi le fruit de cette expérience « électro-gwoka » réalisée en studio à Pointe-à-Pitre.

Les Haïtiens ont la mizik racin, les Cubains le changüí, ancêtre du son. Cela s’appelle mento en Jamaïque, kaiso à Trinité-et-Tobago et ailleurs dans les Petites Antilles ; le gwoka, c’est le son, le groove, le rythme qui relie ces cultures à leurs racines africaines et qui a survécu à quatre siècles d’esclavagisme et de colonialisme.

Ainsi, « le gwoka et la mizik racin sont très proches, explique Kiavué. Ils se distinguent dans la danse : on danse le gwoka individuellement, alors que la mizik racin se danse à plusieurs. Mais musicalement, c’est le même système : un chant libre, un chœur qui répond, les tambours qui jouent différents rythmes. Seulement, chez nous, il n’y a qu’un rythme, joué par deux tambours. En Haïti, il y a énormément de polyrythmies ; chez nous, c’est la monorythmie ».

Heureuse coïncidence : un mois après la parution d’une compilation consacrée aux innovations survenues dans le gwoka (Léspri Ka: New Directions in Gwoka Music from Guadeloupe 1981​-​2010, éditée par Séance Centre/Time Capsule) gwoka paraît un autre album braquant les projecteurs sur ce genre méconnu. « Je ne connaissais rien du gwoka avant d’être invité en Guadeloupe », reconnaît le batteur Jonathan Gagné, qui a bénéficié d’une résidence de création avec son collègue Jérôme Dupuis-Cloutier en 2019 dans le but de monter un spectacle inédit avec Klod Kiavué et le claviériste Jacques-Marie Basses, dit Djenmbi.

« Tout de suite, ça a cliqué, raconte Gagné. Entre nous, ce n’était pas compliqué. Klod le dit bien : ce projet, c’est avant tout la rencontre entre quatre musiciens qui ont tous de bonnes bases de jazz. Ça a été notre tronc musical commun. On a été chanceux de tomber sur ces deux-là ! » Klod Kiavué abonde dans ce sens : « Ce ne sont pas tout à fait des improvisations, parce qu’il y a quand même eu quelques réflexions derrière, comme ça se passe entre bons musiciens. Quand on est arrivés en studio, on n’a pas trop eu besoin de parler : il y a un truc qui s’est passé au niveau des relations humaines. »

Et comme le prouve la compilation Lésprit Ka, le gwoka se prête à merveille aux expérimentations musicales. Sur l’album du quatuor, le rythme guadeloupéen, inscrit dans le code génétique du zouk (pensez à Kassav’), se marie tout naturellement au house, serti du jeu coloré de Kiavué et des couleurs sucrées des synthétiseurs de Djenmbi. « Inconsciemment, c’est lui qui a donné la couleur de l’album, affirme Gagné. Lorsque Jérôme ajoutait ses lignes de claviers, il s’inspirait des sons de Djenmbi. »

Longtemps proscrit par les colons, le gwoka a survécu caché dans les campagnes, jusqu’à sa renaissance dans les années 1970, rappelle Klod Kiavué, en évoquant le travail de Gérard Lockel, qui a quitté « la métropole » (la France) pour rentrer en Guadeloupe à la fin des années 1960 afin d’établir les fondations d’une scène gwoka moderne, trouvant dans le jazz, le funk et les musiques d’Afrique le souffle nécessaire pour reprendre sa place.

Ainsi, l’électro-gwoka n’est pas contre nature, affirme Kiavué : « Progressif, le gwoka ? C’est le peuple qui l’est. C’est la musique du peuple, elle suit les mouvements du peuple », ajoute le musicien, qui a collaboré avec les plus illustres figures du genre, du mystique Thibault « Freydy » Doressamy au percussionniste Guy Konkèt, « le grand nom de cette musique, l’élu du gwoka. C’est lui le premier qui a joué cette musique sur les scènes parisiennes, dans les années 1980. Et moi, je suis de cette génération qui a pu commencer à voyager avec le gwoka et le faire connaître ailleurs. Je pense qu’on parle un langage musical qui peut être compris par tout le monde. »

Topium feat. Djenmbi & Klod Kiavué, du collectif du même nom, sera en vente le 25 février, sur étiquette Disques Nuits d’Afrique.

La compilation Lèspri Ka: New Directions in Gwoka Music from Guadeloupe 1981​-​2010, est vendue maintenant grâce à une collaboration entre les labels Séance Centre (Canada) et Time Capsule (Royaume-Uni).

Topium réinterprétera, le 24 février, les chansons du nouvel album sur scène lors d’un concert virtuel gratuit présenté dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs par Productions Nuits d’Afrique. Intitulé Les nouveaux visages de l’afro-jazz, le spectacle mettra également en vedette le Cubain d’origine Daymé Arocéna et l’Ivoirien d’origine Donald Dogbo.