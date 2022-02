Live Your Truth Shred Some Gnar, NOBRO

L’introduction gospel de Better Each Day était bien sûr un leurre ; 50 secondes plus tard, la bassiste et chanteuse Kathryn McCaughey affirme que « being a bitch is notillegal », s’ouvre une canette de bière, prend une gorgée et sonne la charge punk rock. Quelle décharge, balancée avec un enthousiasme et un plaisir qui transparaissent dans chacune de ces sept puissantes nouvelles chansons ! Deux ans après le EP Sick Hustle, le quatuor affiche sa fougue et l’expérience acquise en provoquant des collisions entre le punk (Eat Slay Chardonnay, clin d’œil aux Ramones), le rock sourd et baveux (Julia et Not Myself, façon The Stooges) et le rock aux accents sixties (Get With U, avec Hammond B3 et bongos en prime). Et pour la première fois, une composition en français, la jouissive Bye Bye Baby, qui sonne comme si Motörhead avait repris une chanson des Breastfeeders ! NOBRO sera en concert le 1er avril au Centre Vidéotron, puis à la Place Bell deux jours plus tard, avec Billy Talent et Rise Against.

Live Your Truth Shred Some Gnar ★★★★ Rock NOBRO, Dine Alone Records