ELLE, Angèle Dubeau & La Pietà

Pour souligner le 25e anniversaire de l’ensemble La Pietà, Angèle Dubeau présente ELLE, « un album entièrement conçu, joué et composé par des femmes » — exception faite de François Vallières, qui signe avec la violoniste la majorité des arrangements ou orchestrations des œuvres ici proposées. Un répertoire entièrement composé par des contemporaines, très écarté entre musiques pour cinéma (signées Dalal, Rebecca Dale, Jocelyn Pook, la pionnière Rachel Portman) très accessibles et œuvres plus complexes de Katia Makdissi-Warren (Mémoire, mariant chants de gorge à la musique contemporaine), Caroline Shaw (la brève et haletante Plan & Elevation : IV. The Orangery), Julie Thériault (splendide Transmutation, avec le piano latent d’Amélie Fortin) et la spécialiste de l’opéra contemporain Ana Sokolovic (espiègle Girandole des Danses imaginaires « Danse no 3 »). En privilégiant ainsi les œuvres récentes, Dubeau et La Pietà poursuivent leur travail d’initiation à la musique contemporaine sans effrayer le public qui l’a connue avec le répertoire classique.

ELLE ★★★ 1/2 ​Musique contemporaine Angèle Dubeau La Pietà, Analekta