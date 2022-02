Small World, Metronomy

Déjà onze ans depuis le merveilleux The English Riviera avec lequel Metronomy nous a tous mis dans sa petite poche. Quelques mois après un EP collaboratif (Posse EP, Vol. 1), le groupe britannique lance un septième album propulsé par deux pépites pop : Things Will Be Fine et It’s Good to Be Back. Joseph Mount a lui aussi passé les deux dernières années encabané avec de jeunes enfants, loin de l’intensité de la vie de tournée, et ça s’entend. Écrit à la maison pendant le confinement, Small Worldest un album introspectif et solaire. L’horizon a un peu rétréci, mais l’attention se porte sur les petites choses, on revient aux plaisirs simples et on arrive à s’en réjouir. Par moments, le côté synthétique de certaines rythmiques moins riches agace un peu l’oreille, et on aurait aimé entendre plus distinctivement l’irrésistible basse d’Olugbenga Adelekan. Quoique court, l’album est assez éclectique ; les ambiances varient d’une plage à l’autre. Le duo avec Dana Margolin de Porridge Radio (Hold Me Tonight), plein de charme et sous l’influence des Cure, est savoureux. Ne boudons pas notre plaisir.

Small World ★★★ 1/2 ​Indie-pop Metronomy, Because/Universal