Hommage à Horowitz, Maxim Bernard

« Les bis de Jascha Heifetz », « Les favoris de Rostropovitch », « Hommage à Horowitz ». Culot presque terrifiant, quand un jeune artiste se réclame des monstres sacrés pour vendre son album « carte de visite ». Le Québécois Maxim Bernard a mis cinq ans avant que ces pièces éparses captées au Domaine Forget en 2017, regroupées sous cet intitulé flatteur, soient finalement éditées par Renaud Loranger chez Pentatone. Le titre Tribute to Horowitz avait été osé en 2004 par Denis Matsuev avec une énorme différence : Matsuev en avait les moyens. Quant à l’idée du décalque du concert « Horowitz à Moscou » de 1986 (DG), elle est absconse à la base : soit on singe Horowitz et c’est stupide, soit on fait moins bien, nettement moins bien — ce qui arrive avec le pianisme ordinairede Maxim Bernard — et l’auditeur, dès les deux Scarlatti en ouverture, se pose de légitimes questions de liens. Le livret comprend une biographie de… Vladimir Horowitz. Cela évite de se demander comment le pianiste qu’on entend ici a pu, un jour, jouer au Wigmore Hall.

Hommage à Horowitz ★★ Classique Maxim Bernard (piano), Pentatone PTC 51868898