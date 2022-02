Live from Salzburg, E. Garanča, Or. philharmonique de Vienne et C. Thielemann

L’affiche est on ne peut plus luxueuse : une mezzo vedette, le Philharmonique de Vienne et celui qui est censé représenter la « tradition germanique » à la baguette. Le concert du plus huppé festival au monde est publié par l’étiquette « classieuse » du marché. Et il ne se passe quasiment rien. Alors, pourquoi vous parler de ce CD ? Parce qu’analyser un contre-exemple permet de comprendre la bonne voie. Wesendonck-Lieder de Wagner et surtout Rückert-Lieder de Mahler, ce sont des textes inscrits dans des univers sonores. Ici, la conception se fait en termes de couleurs vocales au prix même de la caricature (« Ich bin der Welt abhanden gekommen ») avec une froideur et une insignifiance désolantes. Thielemann, lui, enlève de l’expressivité à l’orchestre pour jouer la symbiose coloriste. Comme antidote, il faut réécouter Christa Ludwig, puis regarder ses classes de maître sur YouTube. Dans quel état aurait-elle fini si elle avait eu comme élève Elīna Garanča, l’une des chanteuses les plus douées et désespérantes du dernier quart de siècle ?



Live from Salzburg ★★ 1/2 Classique E. Garanča, Or. philharmonique de Vienne, C. Thielemann, DG 486 1929