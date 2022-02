Once Twice Melody, Beach House

Beach House a mis toute la gomme sur son huitième album en 18 ans (déjà !) d’existence. Depuis l’exploit shoegaze-pop du classique Bloom (2012), Victoria Legrand et Alex Scally raffinent subtilement leur plume, mais explorent surtout les timbres et les textures, adoucissant les guitares électriques au profit d’orchestrations de claviers opulents, sur des rythmiques de plus en plus électroniques et hypnotiques. S’ajoutent pour la première fois des orchestrations de violons, donnant un nouveau lustre différent aux belles complaintes, et surtout une dynamique sonore plus vive qu’auparavant. La chimie entre le timbre placide de Legrand, les cordes et les vapeurs de synthés est particulièrement réussie sur la longue Superstar et New Romance plus loin, épique ballade new wave trouvant écho dans les sept captivantes minutes de Over and Over qui suit, en plein cœur de l’album. On perçoit certes quelques redondances au fil de ces 85 minutes, qui ne gâchent toutefois pas le plaisir d’entendre ces orfèvres de la pop douillette osée de nouvelles idées.

Once Twice Melody ★★★ 1/2 Pop Beach House, Sub Pop