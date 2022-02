Musiques de films, volume XX 1964-2015, Ennio Morricone

« Et seize heures de plus ! Les vingt du premier coffret-livre de 2019 semblaient faire le tour de l’Ennio aussi complètement que Tuco le cimetière, non ? Que nenni ! » Rien qu’en westerns, non seulement ajoute-t-on ici Mon nom est personne et Un génie, deux associés, une cloche, mais les autres plats gratinés où maître Morricone préparait ses sauces. Les deux spags de Sergio Corbucci sont du goût le plus relevé, surtout Sonny and Jed, où le banjo et le sifflement de Sonny rivalisent de tristesse épicée avec l’harmonica et la trompette de Sweet Susan. Merveilles. Parmi tant d’autres. Comment avons-nous pu vivre sans la Valse à l’ambassade, du film L’attentat, d’Yves Boisset ? Sans le thème de La banquière ? C’est si vaste, l’horizon Morricone. Le comique de La cage aux folles, la terreur de L’exorciste II : l’hérétique. Oubliées, rapatriées, des bandes sonores proviennent d’un peu partout : connaissiez-vous Le carnaval des truands, film de 1967 ? Il faut entendre son grandiose Love Theme. Et dire merci, Maestro. Il était une fois de plus.

Musiques de films, volume XX 1964-2015 ★★★★★ ​Bandes sonores Ennio Morricone, Panthéon/Decca/Universal