Le beau bizarre — Intégrale, Christophe

Il n’a pas tant d’albums, Daniel Bevilacqua, et son parcours de chanteur nommé Christophe est pour le moins accidenté. Il y a de grands trous, dont un vrai gouffre qu’il a fallu 13 ans à remonter. Mais là où les grands succès suffisent à presque tout le monde (Aline, Les marionnettes, Les mots bleus et Les paradis perdus, c’est à peu près ça), les amoureux du plus angoissé des yéyés, du malheureux chronique à la voix de verre, veulent toutes les traces qu’il a laissées de son passage sur terre, et ils sont ici servis : les versions italiennes, les duos, ses états des lieux successifs à l’Olympia, la bande originale du film Sur la route de Salina (1970), les raretés d’avant Aline jusqu’à une reprise de Béart, sur un album hommage dont il est forcément le fantôme, puisque disparu juste avant. La COVID-19 a trouvé en lui une proie de choix, un étouffement annoncé. On peut se s’estimer heureux qu’il ne soit pas mort en 1965 : cette intégrale est celle d’une vie en sursis.

Le beau bizarre - Intégrale ★★★★ Archives Christophe, BMG/Capitol/Universal