La merveilleuse aventure de Georg Solti

Decca publie « Solti London, The Orchestral Recordings », un coffret retraçant le parcours enregistré à Londres par le chef hongrois naturalisé britannique Georg Solti. C’est une mine d’or couvrant plus de quatre décennies.

Le nom de Georg Solti (1912-1997) est étroitement attaché à la ville de Chicago, dont il a dirigé le fameux orchestre de 1969 à 1991. Il fut un acteur musical au moins aussi important de la capitale anglaise, en tant que directeur musical de l’Opéra royal de Covent Garden de 1961 à 1971. Il a fait accéder cette très bonne scène européenne au rang de grande institution lyrique internationale.

Solti avait reçu la proposition de prendre la tête de l’opéra londonien en décembre 1959 après des représentations du Chevalier à la rose. Il n’était pas un inconnu dans la capitale anglaise. Le Philharmonique de Londres fut le second orchestre que lui avait confié Decca en 1949 pour un enregistrement en tant que chef symphonique. C’est l’une des grandes raretés que l’on retrouve ici.

La bonne étoile

Quel incroyable parcours que celui de Gÿorgy Stern, né en octobre 1912 à Budapest ! Son patronyme Solti fut choisi par son père en 1919. Il signifie « habitant de la ville de Solt », une bourgade à 80 kilomètres au sud de la capitale. Le régent de la Hongrie, Miklós Horthy, avait alors enjoint aux juifs d’adopter un nom hongrois. Pianiste très doué, élève en piano et en composition à l’Académie Liszt de Budapest, Gÿorgy a pour professeurs Kodály, Weiner et Dohnányi.

Sa vocation de chef lui vient après avoir entendu Erich Kleiber diriger une symphonie de Beethoven. Devenu répétiteur à l’Opéra de Budapest, il y dirige une unique représentation des Noces de Figaro (« Je devais être le premier juif depuis Mahler dans les années 1880 », dira-t-il). Bruno Walter le prend comme assistant à Salzbourg en 1935, Toscanini en 1937. Ses deux modèles sont là, Toscanini surtout : « Pour la première fois de ma vie, je comprenais que le talent était seulement une partie de la profession. Le reste, c’était la persévérance, le dur labeur, l’endurance et étudier encore et toujours » (entretien à Helena Matheopoulos, Maestro, Hutchinson).

En 1939, Solti perd son travail en raison des purges antisémites. Il part en Suisse, marie sa première épouse et gagne le Concours de piano de Genève en 1942. Son premier disque Decca est enregistré comme pianiste, accompagnateur du violoniste Georg Kulenkampff. À la fin de la guerre, l’intendant de la musique des forces armées alliées en Bavière est Edward Kilenyi, Américain d’ascendance hongroise, ancien élève de Dohnányi. Solti lui demande de l’aide.

Avec la dénazification, il y a des occasions. L’Opéra d’État de Bavière rejette sa candidature dans un premier temps, mais Kilenyi envoie Solti diriger Fidelio à Stuttgart, où il fait un triomphe. Munich le rappelle, offrant alors le poste de chef principal de l’Opéra d’État de Bavière à un chef de 33 ans n’ayant dans sa vie dirigé qu’une représentation des Noces à Budapest, deux Werther à Genève et un Fidelio à Stuttgart. Après deux mois, il est si convaincant qu’il est nommé directeur musical, c’est-à-dire successeur de Bruno Walter, Hans Knappertsbusch et Clemens Krauss. « Ça leur a pris trois ans avant de réaliser que je dirigeais tout — Salomé et Walkyrie compris — pour la première fois », s’amusait Solti par la suite.

En six ans, Solti a appris son métier en autodidacte d’une manière fulgurante, la fulgurance étant par ailleurs une caractéristique majeure de l’art de Solti. Après Munich, le chef va à Francfort (1952-1961). Lorsque l’offre de Covent Garden arrive, Solti est sur le point d’abandonner l’opéra pour une carrière symphonique. C’est Bruno Walter qui lui demande d’accepter en lui disant qu’il adorera l’Angleterre et les Anglais, et qu’il se doit de préserver le lien avec l’opéra au moment où une génération (Furtwängler, Toscanini, Krauss, Kleiber et lui bientôt) est sur le point de disparaître totalement.

Oncle Maurice

L’histoire de Decca est associée à John Culshaw. Mais un personnage important de la politique artistique du label est Maurice Rosengarten. « Oncle Maurice », comme l’appelait Culshaw, qui avait des attaches en Suisse, avait repéré Solti, le pianiste crève-la-faim, pendant la guerre et l’avait jumelé à Kulenkampff. C’est Rosengarten qui accéda au souhait du jeune musicien d’être avant tout chef et qui lui confia l’orchestre de la Tonhalle de Zurich pour enregistrer Egmont et Leonore III de Beethoven en 1947. Le même Rosengarten repérera par la suite Zubin Mehta, encore étudiant, à Vienne.

La saga symphonique londonienne de Solti débute le 29 août 1949 avec l’enregistrement de la Symphonie no 103 de Haydn. Contrairement aux interprétations de l’époque, souvent opaques et alourdies, celle de Solti est vive et transparente. Toscanini est le modèle, par sa vivacité d’esprit et son assiduité au travail. Le caractère forcené de Solti pouvait effaroucher. Lorsqu’il vint diriger le Chœur de l’Orchestre de Paris dans les Saisonsde Haydn, le sentiment dominant avant sa venue était la peur. Pourtant, ce fut presque un grand enfant qui se présenta, sautant du pupitre au piano, faisant des liens entre Haydn et Stravinski. Il connaissait plus que le moindre recoin de partition et avait tellement de plaisir que son enthousiasme était communicatif.

À la seconde expérience, la redoutable Missa solemnis de Beethoven, deux ans après, il avait l’air de se battre avec lui-même et semblait plus grognon, créant cette électricité qui faisait aussi sa légende. L’anecdote est éclairante : quand Solti pouvait rallier un groupe autour de sa jubilation musicale, c’est là que nous avons des enregistrements uniques ; quand, dans une certaine mesure, il y avait place au doute ou à des problèmes non résolus, la musique pouvait se crisper.

Quelques légendes

Contrairement au legs de Chicago, bien connu, paru en 2017 en 108 CD, l’héritage sonore symphonique londonien s’étend donc de 1949 à 1991. Les 36 CD comprennent 7 CD d’enregistrements monophoniques rares, republiés uniquement en Australie. Ce portrait quasi inédit d’un Solti déterminé et lapidaire nous vaut des moments exceptionnels dans quatre ouvertures de Suppé exaltées avec le Philharmonique de Londres en 1951 et dans des ouvertures de Rossini abrasives. Le chef, dans sa maturité, deviendra moins impatient que dans la Symphonie écossaise de 1950. Au sommet, par contre, un grand 2e Concerto de Rachmaninov avec Julius Katchen, en 1958, et en stéréo.

Les années 1960 à Londres, ce sont quelques enregistrements légendaires, notamment consacrés à Bartók avec le Symphonique de Londres : Concerto pour orchestre, Suite de danses, Musique pour cordes et suite du Mandarin merveilleux. Il y enregistrera aussi ses premiers disques Mahler. Sa Titan (1re Symphonie) reste aujourd’huiencore une des meilleures, la 2e est spectaculaire, la 9e préfigure les déchirements de l’adagio de 10e : l’enfer plutôt que le paradis.

À Londres, Georg Solti, naturalisé britannique et anobli par la reine en 1972, fut aussi directeur musical du Philharmonique de Londres entre 1978 et 1983. De sa relation constante avec cet orchestre ont résulté de nombreux enregistrements, notamment de musique anglaise, un legs très pertinent, spectaculaire dans Belshazzar’s Feastde Walton ou Les planètes de Holst, redoutablement efficaces, mais surtout impeccables dans Elgar, auquel Solti enlève le trop-plein de pompe.

Avec le Philharmonique, Solti a également été accompagnateur de grandssolistes Decca : Kyung-Wha Chung dans Elgar et Bartók, Ashkenazy dans Bartók, mais aussi Alicia de Larrocha dans les Concertos nos 25 et 27 de Mozart. Mais le concertode Mozart le plus intéressant est le 20e, qu’il joue lui-même en 1989. C’est là que l’on retrouve Solti le grand enfant, si heureux de revenir au piano qu’il semble sourire à chaque phrase, tel l’épicurien de la musique qu’il fut.



Solti London «The Orchestral Recordings» 1949-1991, Decca, 36 CD, 485 1717