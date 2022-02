Utile, l﻿’intégrale des artistes qu’on aime?

L’époque est aux anniversaires et aux commémorations, assortis d’hommages, de compilations diverses et, de plus en plus souvent, d’intégrales. L’équivalent en disque de ce que sont les oeuvres complètes en littérature : sont-elles toujours justifiées ? Des spécialistes répondent.

C’était en 1993. Pour les 50 ans de Johnny Hallyday, on avait eu, chez Philips/Phonogram, une idée à la démesure du personnage : une intégrale guitare. Autrement dit, à l’intérieur d’un coffret, serti de velours du plus saignant rouge, on logeait pour l’éternité la discographie alors complète de l’Elvis des Français, en 45 CD. Tout sauf les enregistrements de spectacles, qui remplissaient leur propre contenant, imitation de coffret renforcé de transport d’équipement, le fameux Flight Case et ses 17 disques.

Autant ça marquait le coup, autant c’était arbitraire : le chanteur avait encore des décennies de disques et de concerts devant lui. L’idée est quand même restée : l’objet avait séduit, le mot « intégrale » , impressionné. On a rivalisé d’imagination dans la mise en marché. Une boîte de bottes de cow-boy pour Eddy Mitchell, un faux tourne-disque des années 1950 pour Ray Charles (les années Atlantic seulement), la boîte de bonbons pour Brel, la colonne Morris pour Aznavour, et ainsi de suite. À prix pour le moins prohibitif. À hauteur de colonne.

De nos jours, Universal France gère son immense catalogue autrement, cherche moins le tape-à-l’œil que l’image de marque. Les intégrales se présentent comme des livres, s’ouvrent et se rangent comme des livres. On a envie de les avoir tous. D’autant qu’elles sont en voie de remplir un rayon. Ainsi, coup sur coup, on vient de recevoir l’intégrale de Christophe et les Musiques de films d’Ennio Morricone, vol. II (voir notre recension dans la vitrine du disque). Bien sûr qu’il vous les faut. Non ? Qui a dit non, là, dans le fond ?

Complétion ou discernement

Jean-Pierre Pasqualini, le directeur des programmes de Melody TV, n’a pas dit non à ces titres-là. Il a dit non à la question suivante : une intégrale est-elle toujours nécessaire quand on aime (beaucoup) un artiste ? « Non, car elle peut nous rappeler qu’il n’y a pas eu que du bon. » Il précise : « Par exemple, je n’ai pas aimé toutes les périodes de la carrière de Marie Laforêt, qui s’est éloignée de la variété à la fin des années 1960 pour y revenir cinq ans plus tard. Entre-temps, elle a fait des chansons “chics” qui m’endorment un peu. Je n’ai donc pas acheté cette intégrale. »

Pour un Steve Normandin, musicien et directeur artistique du Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny, c’est oui, sans hésiter. « J’ai toujours considéré une “intégrale” comme la vue d’ensemble d’une œuvre qui nous permet, en tant que fan ou simple auditeur, de canaliser les périodes de création d’un(e) artiste. » Dans la poursuite de ce noble but, les intégrales existantes sont rarement satisfaisantes, à ses oreilles autant qu’à son regard de collectionneur averti. « L’intégrale est un point de vue d’éditeur et pas souvent un souhait de sauvegarde du patrimoine sonore. »

Beau mais sans bébelles

Sébastien Desrosiers, historien de la musique populaire québécoise et codirecteur de l’étiquette Trésor National, sait ce qu’il veut trouver : réflexe de chercheur. « Comme pour la réédition, on veut une version actualisée de l’œuvre, remise en contexte avec ses démos, ses versions alternatives ou en concert, ses à-côtés (pièces rejetées, par exemple), tout ce qui nous replonge dans le processus créatif de l’artiste. »

La simple juxtaposition des albums parus dans un bel écrin ne lui sert pas à grand-chose : il les a déjà, ces albums. « Le coffret doit être beau ET pratique, avec de nouvelles notes de pochettes à lire à l’écoute. Il faut penser au format : si on ne peut le ranger nulle part, il accumulera la poussière et on ne le revisitera pas souvent. »

Bon point pour les intégrales livres de Universal. Tout le monde en convient, y compris Lionel Lavault, agent et directeur artistique. L’intégrale de Marie Laforêt, conçue avec le concours in extremis de la chanteuse, constitue pour lui « un superbe travail ». Il note que « les profondes modifications des multinationales du disque (rachats et fusions, etc.) ont parfois aussi permis à ces intégrales de devenir plus complètes par la réunion de catalogues qui appartenaient dans le passé à des entreprises concurrentes ».

Il loue la deuxième intégrale de Dalida, qui « permet d’avoir une vision d’ensemble dans une présentation ultra-luxueuse », ainsi que la plus récente intégrale d’Aznavour en 60 disques. Oust ! la colonne. Écho de Sébastien Desrosiers : « Le porte-clés à l’effigie du groupe, la figurine du chanteur ou le CD exclusif de remixages inintéressants par des artistes contemporains, on peut s’en passer. »

L’imbroglio québécois

« Les intégrales fonctionnent mieux avec le public français qu’avec le nôtre », constate le producteur Didier Morissonneau. « On n’a même pas d’intégrale de Jean-Pierre Ferland, ce qui est quand même hallucinant ! » Pour Lionel Lavault, ça tient à la nature même de notre industrie du disque : « Au Québec, qui est avant tout un marché de compagnies indépendantes et non de multinationales, la multiplication des étiquettes rend l’exercice difficile pour la plupart des artistes : comment envisager une vraie intégrale de Ginette Reno ou de Renée Martel avec des bandes maîtresses appartenant à de nombreux ayants droit ? »

Commentaire de Sébastien Desrosiers : « Parlez-en à Lucien Francoeur, qui n’a pas pu inclure son premier album sur sa propre anthologie… » Lui-même rêve d’une intégrale de Tony Roman, des Sinners « qui, en plus de leur production, travaillaient avec tout le monde en studio ». Lionel Lavault, lui, imagine le « traitement royal » qu’aurait une Diane Dufresne en Europe, à l’équivalent d’une Juliette Gréco.

La masse critique, la volonté éditoriale, la collaboration de véritables spécialistes, tout compte. Jean-Pierre Pasqualini a fait le calcul pour l’Europe francophone. « Le record avant la crise du disque de 2003 était détenu par l’intégrale de Gainsbourg en forme de paquet de Gitanes. Des dizaines de milliers d’exemplaires. Les ventes d’une intégrale se situent aujourd’hui autour de 1000 exemplaires, mais 1000 fois 100 euros la pièce = 100 000 euros, ce qui paye les frais. »

Steve Normandin considère quant à lui qu’il ne sera jamais « trop » exigeant, et une intégrale jamais « trop » intégrale. « Jamais une intégrale ne me semblera “trop” si elle respecte un tant soit peu l’artiste et l’œuvre proposée. Il faut le bel équilibre entre l’aspect chirurgical de l’entreprise et le plaisir purement artistique. Intégrale et intégrité d’une œuvre : racine étymologique qui ne donne pas toujours le même arbre… »