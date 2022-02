Otto Mehta et Zubin Klemperer

À deux jours près, les mélomanes montréalais ont été privés de l’événement symphonique de l’année : le retour de Zubin Mehta, chef émérite de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), le 5 février. Le chef est néanmoins venu à Montréal pour enregistrer un programme modifié devant une salle vide. Disponible depuis mardi en webdiffusion, ce concert émouvant du chef âgé de 85 ans dévoile désormais une approche musicale insoupçonnée qui fait penser aux ultimes années d’Otto Klemperer (1885-1973).

Infinies déclinaisons de l’amour. Pourvoir indescriptible et unique de la musique classique, art de la re-création. L’interprétation musicale à haut niveau fait qu’il ne peut exister qu’une seule vérité. L’ouverture de l’esprit, des tympans et du cœur permet de comprendre que des visions opposées peuvent être également poignantes.

Le 5 juillet 2019, Alain Altinoglu donnait à la tête de l’OSM la plus exaltante et sidérante prestation de tout le processus de sélection à la succession de Kent Nagano : un « Prélude et Mort d’Isolde » de Tristan et Isolde brûlant comme l’irrépressible quête d’un étalon fougueux. Et voici l’inverse : la vision où la profondeur des sentiments et du drame sont ancrés dans le relief des perspectives sonores.

Musique pacifiée

Lorsque Wagner inscrit dans sa partition « Belebend » (animé), Mehta le fait moins passionnellement. Mais dans la « Mort d’Isolde », les paroles que l’on n’entend pas « Mild und leise » (Doucement et en silence) sont incarnées par les textures des instruments. La clarinette basse qui joue le thème (28 minutes 35 de la vidéo), on la retrouve subtilement présente dans la polyphonie (par exemple autour de 30 minutes 35).

On redira à ce stade l’impressionnante plénitude sonore de l’OSM lors de cette reprise des concerts. Ces journées Mehta, et la manière patiente et pondérée d’aborder la musique ici, expliquent aussi a posteriori la réussite du concert de Louis Langrée la semaine suivante. La vision musicale de tension harmonique, chère à Langrée, est venue en terrain totalement préparé par Mehta (climax de la « Mort d’Isolde » patiemment construit autour de 33 minutes).

Le rapport avec Otto Klemperer ? Nous avons de ce dernier l’image d’un chef lent, un peu sclérosé, alors qu’il était durant la majeure partie de sa vie un musicien fort énergique. Octogénaire à compter de 1965 (période largement documentée au disque), l’âge lui faisait ralentir ses tempos. Or c’est ce qui arrive « mécaniquement » à Zubin Mehta. On pourrait parler de musique « pacifiée », mais Rienzi qui ouvre le concert est une œuvre de jeunesse de Wagner qui ne souffre cette pompe. Entre son enregistrement (pourtant pas très rapide) de 1973 à aujourd’hui Mehta est passé de 11 minutes 56 à 13 minutes 53 ! Pour le coup ce Rienzi invraisemblable fait très « Otto Mehta » ou « Zubin Klemperer ».

Alors il faut évidemment choisir les partitions qui conviennent au traitement et la 4e Symphonie de Brahms peut en faire partie. Dans Brahms nous avons un excellent exemple de « klempererisation », avec le chef italien Carlo Maria Giulini dans sa trop tardive intégrale viennoise. L’approche hiératique, très campée de Mehta rappelle beaucoup cet enregistrement de Giulini de 1989. À y regarder de plus près, on comprend pourquoi, notamment dans le 1er mouvement, tous deux en plus de 14 minutes, ce qui est extrêmement rare (14 minutes 10 chez Mehta, 14 minutes 15 chez Giulini) et dans le Finale, campé en plus de 11 minutes (11 minutes 21 et 11 minutes 47) contre une dizaine habituellement. Évidemment le 3e volet, cohérent avec l’ensemble, apparaît un peu plombé et pataud (comme Rienzi). Cette approche, qui confère une naturelle grandeur et solennité à la musique, doit être habitée par une tenue orchestrale que l’OSM assure magnifiquement.

Dernier mot pour déplorer amèrement une fois encore la mise en forme du produit webdiffusé. Le montage du début des propos de Mehta sur la 4e de Brahms suivant aussi rapidement la fin de la « Mort d’Isolde » tient du pur saccage.



Zubin Mehta retrouve l’OSM Wagner : Ouverture de Rienzi. « Prélude et mort d’Isolde » de Tristan et Isolde. Brahms : Symphonie n° 4. Webdiffusion disponible jusqu’au 8 mars.