Xian Zhang n’est pas là pour couper les cheveux en quatre

La cheffe sino-américaine Xian Zhang était pour la seconde fois hôte de l’OSM. Le courant passe bien entre l’ancienne protégée de Lorin Maazel et notre orchestre. L’énergie positive ressentie sur scène mercredi soir en témoigne.

Difficile de savoir par où débuter ce compte rendu, tant il y a de choses positives à dire. Première constatation : dans la formule du concert sans entracte on n’a rarement vu plus intelligent et efficace : enfin un concert de 75 minutes, fluide, logique, équilibré, intéressant, pas « prise de tête » dont on sort stimulé et pas épuisé.

Par ailleurs, la qualité générale fait que l’apport de femmes, autant la compositrice que la cheffe, rehausse le niveau et l’intérêt du bouquet de webdiffusions de l’OSM dont ce concert fait partie et dont le programme Zubin Mehta, que nous commenterons vendredi dans ces colonnes, est la tête d’affiche.

Quant à la musique, ne nous leurrons pas. Si le dernier jeune prodige finlandais en date ou le moindre bouclé sud-américain avait été sur le podium dirigeant exactement La Moldau, Šárka et Blaník tels que nous les avons entendus hier soir, tout le monde hurlerait au miracle et au génie.

La musique à bras-le-corps

Xian Zhang nous a réservé une excellente surprise : elle n’était pas vraiment là pour finasser ou couper les cheveux en quatre. S’engageant dans les partitions avec volontarisme, elle a brossé les tableaux de Smetana en donnant le genre de musique dont nous avons besoin en ce moment : une musique interprétée avec cœur qui nous transporte et nous remue.

Le type d’approche est d’emblée palpable pour tous, puisque La Moldau est prise à bras-le-corps, sans le moindre atermoiement dans les transitions entre les sections. L’éloquence poétique (la lune brille fortement et le petit ruisseau coule vigoureusement) est gommée au profit de l’allant général. Si les bois sont très beaux dans Blaník, les trompettes habituellement très indiscrètes à l’OSM étaient couvertes par les percussions à la fin de La Moldau et sous abat-jour à la fin de Šárka.

Ce que l’exaltante approche de Xian Zhang gomme quelque peu, c’est la carrure rythmique de la musique tchèque et sa caractérisation sonore moins lisse que ce que nous avons entendu.

Avant cette saga sonore (on remerciera la cheffe de nous avoir fait entendre Šárka er Blaník en espérant entendre un Ma Patrie complet prochainement), Xian Zhang avait dirigé un excellent Andrew Wan dans la Romance de Dvorak : intonation très sûre et son impeccablement moelleux de la part du 1er violon solo de l’OSM.

Souvenirs d’enfance

Autre moment impressionnant du concert : Ringelspiel d’Ana Sokolovic, un « carrousel » de souvenirs d’enfance en cinq sections. Les volontés de la compositrice sont très perceptibles : le mouvement circulaire, l’aspect mécanique par des couleurs orchestrales très particulières. Les souvenirs convoquent la motorique de Prokofiev, des ombres de Bartók et de Ravel et débouchent dans « Carrousel cassé » sur une fin qui évoque celle de la 15e Symphonie de Chostakovitch. Par rapport à Unsuk Chin, cette compositrice germano-coréenne défendue par l’OSM de Kent Nagano à Carnegie Hall, une œuvre telle que Ringelspiel de la Québécoise d’adoption Ana Sokolovic présente de nombreux avantages et notamment beaucoup plus de surprises au niveau des nombreux revirements, des textures et de l’originalité de l’esprit et de la facture.

Dès cette œuvre, on pouvait voir l’engagement de la cheffe Xian Zhang qui dirigeait avec grande clarté et remarquable énergie. On aura donc plaisir à revivre en vidéo cette superbe soirée.



Accents slaves, de la Moldau aux Balkans Sokolovic : Ringelspiel. Dvorak : Romance en fa mineur. Smetana : Ma patrie (3 extraits — La Moldau, Šárka, Blaník). Andrew Wan, Orchestre symphonique de Montral, Xian Zhang. Maison Symphonique, mercredi 16 février. Reprise ce soir. Webdiffusion du 29 mars au 19 avril.