Paul Fortin quittera le Domaine Forget

Le Domaine Forget s’apprête à annoncer le départ de Paul Fortin de sa direction artistique, a appris Le Devoir. Un communiqué en ce sens sera publié jeudi. Contacté, l’intéressé dresse un bilan de ses 11 années à la tête du Domaine, qu’il estime maintenant en bonne posture pour la suite.

« Nommer Marie-Nicole Lemieux ambassadrice a été un de mes bons coups. Elle nous a beaucoup aidés, elle a fait parler du Domaine et ses concerts ont toujours été complets. »

Si Paul Fortin part après 11 années, c’est parce que la raison le lui dicte. « Le Domaine va très bien, un nouveau plan stratégique a été mis en place pour les cinq prochaines années, beaucoup de jeunes sont arrivés dans l’entreprise et j’ai eu la sensation que c’était le bon moment pour annoncer mon départ. »

Il ne s’agit pas forcément d’une retraite pour celui qui fut avant cela administrateur artistique de l’Orchestre symphonique de Montréal, promu à cette tâche par Charles Dutoit : « Je suis ouvert à toute proposition ; je prendrais sans doute des mandats à gauche et à droite », dit Paul Fortin au Devoir. Le rôle de directeur artistique ne sera pas pourvu en interne ; une ouverture de poste sera annoncée dès cette semaine.

Tensions sur l’Académie

En 11 années, Paul Fortin a observé plusieurs mutations. Ainsi, il est devenu plus difficile d’attirer le public. Certaines grandes affiches ne faisaient pas forcément le plein. « Quand Orford, Forget et Lanaudière ont été fondés, les gens sortaient volontiers des villes et allaient au concert dans ces endroits. Là, ce n’est plus la même chose. »

Changement aussi au chapitre de son Académie internationale de musique et de danse. Si le Domaine s’en tire fort bien avec 700 inscriptions pour 350 places, l’environnement n’en a pas moins changé : « Beaucoup d’académies ont vu le jour à gauche et à droite ces 15 dernières années. Donc, la compétition, pour les étudiants, mais aussi les professeurs, est importante. » La clientèle du Domaine provient à 40 % des États-Unis et à 35 % du Canada, le reste venant de l’Europe et très peu d’Asie, où le calendrier universitaire n’est pas forcément le même. Certaines classes ont des spécificités : « En contrebasse, les étudiants sont presque tous américains, alors que la classe de chant est presque exclusivement québécoise. »

Il y a cependant des académies avec lesquelles le Domaine ne peut rivaliser : « À Aspen, aux États-Unis, ils ont un fonds de dotation de plusieurs centaines de millions. Alors, les étudiants ont des bourses complètes. Rendue là, la compétition est difficile. »

En 11 ans, le fonds de bourses du Domaine est toutefois passé de 85 000 $ à 235 000 $, grâce à la campagne de financement « Créateur de talents » menée par Paul Lafleur, souligne Paul Fortin.

Vue sur 2022

Paul Fortin ne s’est pas laissé abattre par quelques jauges décevantes pour des artistes huppés, comme le pianiste Till Fellner. « Je tenais à garder l’aspect international intact et j’ai toujours cherché un lien avec l’Académie. J’ai donc travaillé fort pour que de grands artistes acceptent de donner des classes de maître. »

Chose positive, Paul Fortin a vu se développer avec bonheur un véritable « star system québécois ». « Avec la pandémie, l’été dernier, nous avons eu des artistes canadiens et avons rempli [la salle] », constate-t-il.

Pour son dernier festival, celui de l’été 2022, sous le signe du partage, Paul Fortin dévoile avec fierté la venue de Yannick Nézet-Séguin, qui enseignera à l’Académie et dirigera son Orchestre Métropolitain au Domaine, avec Antoine Tamestit en soliste. « Nous aurons une semaine vraiment spéciale et en promettons plein d’autres », se réjouit le directeur artistique.

Ce festival sera important pour bien amorcer la suite et paver la voie à son successeur ou à sa successeure. « Son défi sera l’après-pandémie. Nous allons travailler fort, cet été, pour ramener tout le monde. »