Le genou au sol d’Eminem soulève des questions au lendemain du Super Bowl

Lors de la mi-temps du Super Bowl, le rappeur Eminem a terminé sa prestation en posant un genou à terre, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Hommage à Tupac ou à Colin Kaepernick ? Les interprétations sont diverses.

Agenouillé et tenant sa tête, l’interprète de Lose Yourself est resté genou au sol pendant plusieurs secondes, avant de rejoindre Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent pour une dernière chanson.

Pendant ce temps-là, le rappeur Dr. Dre jouait sur son piano quelques notes de I Ain’t Mad At Cha, de Tupac Shakur. Plusieurs spectateurs y ont vu un hommage à la figure emblématique du rap américain, morte assassinée en 1996.

This is it. Right here. Eminem takes a knee as Dr. Dre plays Tupac’s I ain’t mad at cha on the piano. Here’s when I lost it pic.twitter.com/uDIaSYJJB8 — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) February 14, 2022



Eminem a de nombreuses fois encensé Tupac, écrivant dans une lettre à la mère du défunt rappeur qu’il avait « inspiré toute sa carrière ».

Défier la NFL

Dans la presse américaine, le geste d’Eminem a eu un tout autre écho, présenté non pas comme un hommage à Tupac, mais comme une référence claire au geste du footballeur Colin Kaepernick, qui avait protesté en 2016 contre les violences policières envers les Noirs en posant un genou à terre lors de l’hymne américain.

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, refusant de céder malgré la controverse, y a laissé sa carrière. L’athlète n’a, depuis, pas retrouvé d’équipe.

Toutefois, Colin Kaepernick est devenu la figure de proue d’un mouvement qui a pris beaucoup d’ampleur, au point de faire réagir le président d’alors, Donald Trump. Celui-ci avait qualifié les protestataires de mauvais Américains, les accusant de mépriser le drapeau américain et les militaires tués ou blessés au combat.

En 2018, la Ligue nationale de football américain (NFL) a décidé d’interdire l’agenouillement pendant l’hymne, prétextant que cela créait une « fausse perception chez beaucoup de gens que des milliers de joueurs de la NFL n’étaient pas patriotiques » et invitant les athlètes ne souhaitant pas se lever pour l’hymne à « rester dans les vestiaires ».

Deux semaines après la mort de George Floyd, en juin 2020, la NFL est revenue sur sa décision. Dans la flambée du mouvement Black Lives Matter et sous la pression de plusieurs athlètes pour que la ligue « condamne le racisme et la discrimination systémique des Noirs », le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a reconnu que la ligue avait « eu tort de ne pas écouter les joueurs plus tôt » et encouragé « tout le monde à s’exprimer et à protester pacifiquement ».

Aujourd’hui, poser un genou à terre est un geste engagé, associé au mouvement Black Lives Matter.

Dans la presse américaine, une rumeur a circulé, avançant que la NFL s’était opposée à ce geste d’Eminem. L’information a été démentie par le porte-parole de la ligue, Brian McCarthy, qui affirme qu’Eminem s’était déjà agenouillé pendant les répétitions du spectacle.

Hommage à Tupac ou à Kaepernick, Eminem n’a pas clarifié son intention. Ça ne serait pas la première fois que le rappeur de Detroit offrirait son soutien au footballeur. En 2017, période phare de la controverse, il lui avait rendu hommage dans son titre Untouchable, se terminant par « we f****** hate Trump ».

« We hate po-po »

Plus grand rassemblement de téléspectateurs au monde oblige, les paroles grossières sont censurées. Mais l’absence des mots « we hate po-po » alors que Kendrick Lamar interprétait Alright, hymne contre les violences policières, a elle aussi fait réagir.

LET KENDRICK LAMAR SAY WE HATE POPO — heikadog™ (@hkadogs) February 14, 2022



Alors qu’il devait prononcer la phrase « And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure » (« Et on déteste la police, qui veut nous tuer dans la rue, c’est sûr ») , Kendrick Lamar a disparu derrière ses danseurs. Impossible donc de savoir s’il n’a pas prononcé les mots « we hate po-po », ou si ce passage a été coupé à son insu.

Toutefois, pendant l’interprétation de Dr. Dre et de Snoop Dogg, le texte anti-police de Dre, « Still not loving police », de la chanson Still D.R.E était audible.