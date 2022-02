La libération d’Ariane Roy

Ariane Roy fait de la pop et a raison de ne pas s’embarrasser de l’étiquette, puisqu’elle en fait de la bonne. « La pop, on la perçoit souvent comme quelque chose de superficiel, alors que c’est large et riche, dit-elle. Prince, il faisait de la pop, et c’était un grand maître de la musique ! La pop a de la profondeur, alors qu’on lui associe souvent la légèreté et l’insignifiance. Souvent, on entend dire : “C’est bon, mais c’est pop”. C’est bizarre comme phrase… »

La jeune autrice-compositrice-interprète a une perspective éclairée sur la question en raison de sa formation musicale. Sa famille est mélomane. Quand elle était petite, c’était musique classique tous les dimanches sur la chaîne stéréo. Son père est féru de jazz. « Je trouvais ça plate, le jazz, mais j’ai grandi là-dedans, commente Ariane. Arrivée au cégep, j’ai suivi des études en musique jazz, alors j’ai fini par m’y intéresser vraiment », jusqu’à décrocher un baccalauréat en chant jazz.

Ça ne s’entend pas sur Medium plaisir, son premier album paru vendredi dernier. « Ça ne m’intéresse pas — je veux dire, j’aime le jazz, j’en ai chanté, mais je me suis libérée de ça. [Sur mon premier album] je voulais me présenter autrement, sur le plan artistique. J’aime encore en chanter, mais ce n’est pas la direction que je veux prendre. Peut-être qu’un jour je ferai comme Joni Mitchell et que j’enregistrerai un album jazz. »

La grande Joni, une de ses inspirations, « humaine autant qu’artistique ». Chet Baker aussi, le trompettiste jazz autant que le chanteur, « pour son phrasé », celui d’Ariane étant soigné, franc, son timbre de voix velouté. Ajoutons à la liste de ses influences Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Cecile McLorin Salvant et Stacey Kent, « mais j’en écoute moins aujourd’hui », préférant maintenant par exemple la grâce d’une autre grande fan de jazz, Diane Tell, à qui Ariane rend hommage à chaque concert en reprenant son succès Souvent longtemps énormément (de l’album Chimères, 1982). « Une pionnière — il faut réécouter ses vieux albums. Ça sonne ! »

Ariane s’inspire aussi de l’affirmation d’une Christine and The Queens et des textes « tranchants, crus » de Mitski, avec qui elle partage ce même flair pour les mélodies entêtantes. Le rock langoureux, guitare fuzzée, d’Apprendre encore. La déglingue synth-funk-rock Kundah qui suit. La chanson pop à synthés Fille à porter, coécrite avec son amie Lou-Adriane Cassidy, avec son petit motif de guitare façon The Police, est aussi addictive : « Je fuis les angles morts et je souris / Dans le miroir pour mes amis / J’imite ceux qui ne voient rien / je voudrais me croire amoureuse / Je ne serais plus une fille à porter. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

« Apprendre encore, c’est s’affranchir de ses défauts, accepter son cheminement, son apprentissage », le thème directeur de l’album. « Une manière de dire : voici ce qui ne fonctionne pas en moi. Ce n’est pas nécessairement beau ou glorieux, mais c’est important. » Comme chez Mitski, Ariane Roy enrobe ses états d’âme dans des musiques qui groovent. « On s’entend, ça reste de la pop, mais dans mes textes, j’avais le désir d’être plus intime, plus franche qu’avant, précise-t-elle. Je pense que, parfois je pouvais me cacher derrière l’écriture. À un moment, j’ai décidé de me montrer plus vulnérable, plus directe et de ne pas passer par mille chemins pour dire ce que j’ai à dire. J’étais rendue là. »

Ce premier album coréalisé avec Dominique Plante, dit-elle, « représente deux ans de travail, particulièrement ces deux années de pandémie. Ça représente la recherche que j’ai faite pour parvenir à trouver mon son, à trouver ce que j’avais à dire, où je voulais aller musicalement. […] Dès le départ, je me suis permis de suivre mes élans artistiques, mes inspirations du moment, sans me donner de direction au préalable. Juste l’envie de faire ce dont j’ai envie, mais avec le désir de faire honneur à toutes mes influences musicales ».

Après s’être fait remarquer dans ce qu’elle appelle « la run de lait » des concours et des vitrines musicales — « Destination Chanson fleuve » au Festival en chanson de Petite-Vallée, Cabaret Festif, finaliste au Festival international de la chanson de Granby et des Francouvertes en 2020 —, Ariane Roy avoue ressentir de la fébrilité et du stress à l’idée de se présenter, enfin, au vrai public, hors du circuit des professionnels de l’industrie.

« C’est sûr que j’espère que mes chansons rejoindront les gens, mais en premier lieu, je fais ça pour moi, pour m’épanouir. Évidemment, je fais de la musique pour qu’elle soit entendue et qu’on s’y identifie, alors j’ai certainement des attentes par rapport à ça. D’autre part, au moment où l’album paraît, ces chansons ne m’appartiennent plus vraiment. C’est un bon exercice de lâcher-prise : tu donnes tout ce que tu as à donner, tu as le contrôle sur l’album jusqu’au bout du processus, mais une fois que c’est lancé, il faut passer à autre chose. C’est très libérateur. »

Medium plaisir Ariane Roy, La maison fauve