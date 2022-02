L’étrange malédiction du concerto classique

Après Les idées heureuses, mardi, et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), mercredi, I Musici profitait, jeudi, de la réouverture des salles pour proposer un programme Haydn-Schubert inégal posant de profondes questions de style.

Après le tournedos maître d’hôtel (concert de l’OSM, voir nos plateformes numériques), les crêpes ! Comment est-il possible de s’étaler ainsi dans un concerto de Haydn ? Si Mozart a inventé Une petite musique de nuit, dont le titre a inspiré à feu George Crumb Une petite musique de minuit, Stéphane Tétreault et Jean-François Rivest nous ont joué dans le Concerto en ré de Haydn, jeudi à 14 h, Un grand roupillon de l’après-midi.

L’étrangeté de la chose est d’autant plus flagrante que Jean-François Rivest avait dirigé, en début de concert, une Symphonie n° 59, « Le feu » du même Haydn, bien cadrée, vive (splendide Finale), avec une transition bien travaillée dans le Menuet entre le thème et la section centrale. On pouvait y saluer aussi une prestation solide du cor.

Tout cela avait les bonnes énergies et pulsation, et le poids juste. Même si la symphonie est de 1769 et le concerto de 1783, ces partitions n’appartiennent pas à deux mondes différents comme on en avait l’impression dans cette resucée du concerto pour violoncelle d’Édouard Lalo. Il s’agit de divertissements princiers, le second donnant par ailleurs à un soliste (Anton Kraft à l’origine) l’occasion de briller, plus que de s’écouter (assez passablement) jouer.

Schubert sauve la mise

Nous nous sommes déjà demandé dans Beethoven ou Brahms pourquoi la perspective d’interprétation dite « historiquement informée » touchait, dans la période classique et du premier romantisme, au premier chef les symphonies et semblait passer au-dessus des concertos comme l’eau sur les plumes d’un canard. Nous en avons eu un édifiant exemple dans ce concert.

Comme le fait parfois le violoniste Gil Shaham, Stéphane Tétreault, après son solo, rejoignait les rangs de l’orchestre pour jouer (avec engagement et vigueur) l’œuvre « symphonique ». Élargir l’univers sonore de La jeune fille et la mort de Schubert est un pari qui a tenté jusqu’à Gustav Mahler. Effectivement, l’impact de l’œuvre en profite parfois, d’autres moments, comme la 2e section du 2e mouvement, devenant très périlleux en matière d’unité et d’intonation des violons I. On marche alors sur des œufs.

Pour regagner un public — car, limitations ou pas, la salle était très clairsemée en après-midi —, I Musici gagnera à exposer le plus possible ses propres talents et capacités. Dans Schubert, l’orchestre l’a fait avec poigne et maîtrise, du magnifique susurrement de la fin du 1er volet à la finesse des dosages dynamiques et à l’efficacité du Presto final, en passant par le début sans vibrato, glaçant, du 2e mouvement.

Stéphane Tétreault et l’héritage de Yuli Haydn : Symphonie n° 59, Le feu, Concerto pour violoncelle en ré majeur. Schubert : Quatuor La jeune fille et la mort (transcription pour cordes). Stéphane Tétreault (violoncelle), I Musici, Jean-François Rivest. Salle Pierre-Mercure, jeudi 10 février 14 h. Webdiffusion du 17 février au 6 mars.