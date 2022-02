Dragon New Warm Mountain I Believe in You, Big Thief

Rendons-nous à l’évidence : Big Thief est aujourd’hui le plus important groupe rock américain, et ce cinquième album en sept ans est un tour de force de 20 fameuses chansons s’étirant sur 80 minutes. À la tête du quatuor, l’autrice-compositrice-chanteuse-guitariste Adrianne Lenker, une voix singulière qui digère un siècle de folk américain pour le rendre avant-gardiste et excitant, passant (en début d’album) d’une chanson folk-rock expérimentale comme Time Escaping à une fiévreuse envolée country au violon comme Spud Infinity ou l’inoubliable Red Moon, au milieu de l’album. Quelle plume que cette Lenker, quelle voix rugueuse et authentique ! Au fil de cet album musicalement écartelé, entre tradition et modernité, des chansons chaleureuses et dynamiques qui tombent à point au cœur de notre hiver. Réalisé par le batteur James Krivchenia, cet album ravira de surcroît les audiophiles : les prises de son minutieuses donnent l’illusion que le groupe joue dans notre salon, alors que les étonnants effets sonores donnent du relief aux chansons. Big Thief donnera un concert au théâtre Olympia le 18 avril.

Dragon New Warm Mountain I Believe in You ★★★★ ​Folk-rock Big Thief, 4AD