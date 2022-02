LETTER, Sofiane Pamart

Chaque titre des chansons du second album du compositeur néoclassique et pianiste français Sofiane Pamart est l’un des mots de cette phrase (en anglais) : « Cher public, votre amour m’a sauvé de la solitude pour toujours ; sincèrement, Sofiane — P.-S. : J’ai écrit cet album en Asie », trouvant réconfort auprès des fans, malgré la pandémie. La reconnaissance est mutuelle, l’œuvre de Pamart s’écoutant comme une caresse. On retiendra d’abord de LETTER la précision du jeu du virtuose diplômé du Conservatoire de Lille, son admirable dextérité, particulièrement dans les interprétations de PUBLIC, de ME, de SOFIANE, de I (quelle dramatique finale !) et de THIS, une fine dentelle de notes et l’une de ses meilleures compositions. En revanche, le romantisme de cet admirateur de Chopin est parfois exacerbé, dès DEAR en ouverture, et YOUR et LOVE peu après. On préférera le côté plus « moderne », plus imaginatif, du compositeur, touchant de retenue dans la seconde moitié de l’album, dans le dépouillement de WROTE, le minimalisme de P.S. et le joli motif de IN.

LETTER ★★★ ​Instrumental Sofiane Pamart, PIAS