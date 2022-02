Feeling Good: Her Greatest Hits & Remixes, Nina Simone

Presque 20 ans que la chanteuse, pianiste et compositrice Nina Simone s’est éteinte. Une artiste immense, militante engagée pour les droits civiques, dont la voix puissante et ample véhicule colère, souffrance, lumière. La compilation qui paraît ces jours-ci chez Verve regroupe les incontournables de son répertoire (Mississippi Goddam, Strange Fruit, I Love You Porgy, I Put a Spell on You) et se rapproche assez de l’anthologie mauve parue chez BMG en 2003. Sur le quart de cet album double, on a confié les standards de Nina — des diamants — à des artistes, DJ et producteurs dont plusieurs ont une signature électro-club-dance qui ne va pas bien à Nina. L’écoute des sublimes See-Line Woman et Feeling Good devient carrément pénible. Ouf ! Pas d’étoile pour le cahier de Floorplan, Riton et Joel Corry. Par contre, Hot Chip et Sofi Tukker s’en sortent correctement. Le son de Rudimental est plus compatible avec la présence vocale de la chanteuse, et le duo britannique HONNE surprend en enveloppant sa voix d’une jolie ligne de guitare sous influence Johnny Greenwood.

Feeling Good: Her Greatest Hits & Remixes ★★★ 1/2 ​Jazz vocal Nina Simone, Verve/Universal