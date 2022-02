Gioachino Rossini, Petite messe solennelle, C. Ghislieri et G Prandi

Nous avions remarqué Giulio Prandi en 2020 dans un révélateur enregistrement du Requiem de Jommelli. Excellente idée d’Arcana : une parenté visuelle vise une continuité avec la Petite messe solennelle, étrange « bibitte » mal aimée. Giulio Prandi nous prouve, après Michel Corboz, mais différemment, qu’elle a été abordée sous le mauvais angle. Il ne s’agit pas d’engager Pavarotti et de croire qu’on va remporter le morceau. Il faut avant tout rendre justice à un esprit religieux qui mêle des relents de Palestrina (Christe eleison), du pur Rossini (Domine Deus) et des moments hors du temps (Crucifixus). Avant la version orchestrale traditionnelle, Rossiniavait composé à l’origine sa Messe en 1864 pour deux pianoforte et un harmonium, et c’est exactement ce que nous entendons dans ce premier enregistrement à l’esprit pleinement juste de la nouvelle édition critique de la Fondation Rossini de Pesaro : un Érard, un Pleyel et un harmonium. Les solistes emmenés par Sandrine Piau sont parfaitement proportionnés aux forces chorales et instrumentales.

Gioachino Rossini ★★★★ 1/2 Classique Petite messe solennelle, Coro Ghislieri, Giulio Prandi, Arcana A494