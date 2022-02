Synchro Anarchy, Voivod

Quarante ans après avoir formé Voivod à Jonquière, nos pionniers du métal n’ont pas hurlé leur dernier mot : Synchro Anarchy, démontre avec brio que le quatuor est toujours aussi pertinent, dans la forme comme sur le fond, ses visions dystopiques trouvant toujours écho dans nos vies. « Look to your right, new condos on the moon / Orbital resort will be open soon / On your left are upcoming attractions / Artificial parks under construction », nous prévient « Snake » Bélanger sur Planet Eaters qui, avec la chanson-titre et l’assommante Mind Clock — le jeu, complexe et combiné, d’Away à la batterie et de Dan Mongrain à la guitare donne le tournis ! —, confirment déjà la valeur de ce quinzième album en carrière. L’à-propos du commentaire social (Holographic Thinking, The World Today, Quest for Nothing) formulé par Voivod s’appuie sur des compositions fertiles en progressions d’accords sophistiquées et en changement de signatures rythmiques, garnies de quelques chansons structurellement plus simples, mais défoulatoires, telle la cavalcade quasi-hardcore Sleeves Off. Un disque qui impose le respect.

Synchro Anarchy ★★★★ Métal Voivod, Century Media