John Williams, Orchestre philharmonique de Berlin

En sortant John Williams de son partenariat naturel avec les orchestres américains, DG avait eu la remarquable idée, avant la pandémie, d’organiser un concert plaçant le compositeur, dont nous fêtions plus tôt cette semaine le 90e anniversaire, à la tête du Philharmonique de Vienne. Le résultat fut éblouissant, succès commercial à la clé. Trop tentant de faire rebelote avec le Philharmonique de Berlin ! Ce concert est aussi exaltant que le précédent, même si l’Élégie pour violoncelle est moins convaincante que les prestations d’Anne Sophie Mutter à Vienne. La parution, disponible en version normale et « Deluxe », recoupe le tiers du concert viennois (Indiana Jones, « Thème d’Hedwige » de Harry Potter, thème de Jurassic Park et Marche impériale de La guerre des étoiles), mais des efforts ont été faits pour que les deux produits soient complémentaires (E.T., Superman, sélection diversifiée de Star Wars). Par contre, si l’on considère le CD de Dudamel-Los Angeles paru en 2019, on tourne en rond… dans le spectaculaire et l’admirable cependant.





John Williams ★★★★ 1/2 Classique « The Berlin Concert », Orchestre philharmonique de Berlin, DG 486 2003