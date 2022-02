Strictly a One-Eyed Jack, John Mellencamp

Rugosité ? Pas à moitié. On dirait que Tom Waits, Bukowski et Dylan lui ont râpé la gorge pour garnir leur plat de garnottes. Il n’y a pas que ça : le cache-œil rappelle le vilain Tuco dans Le bon, la brute et le truand. Il a les 70 ans balafrés, le gars de l’Indiana, et toise l’avenir de son mauvais œil. Ses jours semblent comptés, ceux de l’Amérique aussi. I Am a Man That Worriesrépond à Wasted Days, et Gone Too Soon chante une fin annoncée comme si elle avait déjà eu lieu. Ce n’est pas un album où Jack retrouve Diane, disons. Mélodies plus tristes que tendres, constats qui plombent. L’espoir — il y en a — vient de la participation de Bruce Springsteen à trois titres : le propos n’est pas plus jojo, mais il y a chez Springsteen une joie implicite qui charge chaque note de mission. Leur duo Did You Say Such a Thing, c’est encore du rock salvateur. Mellencamp n’est pas seul avec Bruce, et ça change la perspective. La solidarité, c’est la vie qui se bat. Fut-ce A Life Full of Rain.

Strictly a One-Eyed Jack ★★★★ Americana John Mellencamp, Republic/Universal