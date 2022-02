Les vraies préoccupations de l’été festivalier classique

Le Devoir a voulu, à un peu moins de cinq mois des échéances, sonder les directeurs de quatre festivals classiques afin de savoir comment, et avec quelles contraintes, se préparait leur été 2022. Le mot « prévisibilité » a été sur les lèvres de nombreux directeurs de festivals, brandi comme la solution à tous leurs maux. Si, pour certains acteurs, la contrainte actuelle sur la jauge empêche ces derniers d’embaucher des artistes ou de lancer des projets de spectacles, il en va très différemment en musique classique.

« On s’imagine que les choses vont revenir à la normale. Mais on fait cela depuis deux ans, puis on défait et on refait. Mais tout se met en place : on continue d’avancer », nous dit Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de Lanaudière.

En Amérique du Nord, les saisons 2021-2022 avaient été programmées partout sur le pari suivant : un automne 2021 encore assez prudent et une année 2022 de plus en plus ouverte. Aucun concert de clôture (juin 2022) d’un orchestre nord-américain, comme annoncé à la mi-2021, n’est contraint. L’OSM jouera ainsi la 9e Symphonie de Beethoven dirigée par Rafael Payare. Qui pourrait nous faire croire que l’été 2022, qui se programme bien en avance, n’a pas été conçu dans cette veine ?

Pari sur l’ouverture

Lorsque nous leur avons parlé, antérieurement aux annonces gouvernementales de mardi, ni Renaud Loranger, de Lanaudière, ni Wonny Song, directeur général et artistique d’Orford Musique, ni Jean-François Lapointe, directeur général et artistique de l’Opéra et du Festival d’Opéra de Québec, ni Paul Fortin, directeur artistique du Domaine Forget, n’avaient donc le terme « prévisibilité » à la bouche ou n’adoptaient quelque posture de pression à l’égard du gouvernement provincial.

Certes, l’inattendue vague Omicron est venue perturber sérieusement le plan de match des saisons symphoniques en cours de route, mais les experts s’entendent sur un passage de la pandémie à une endémie et les prévisions épidémiologiques donnent raison à Paul Fortin lorsqu’il nous annonce : « Nous prévoyons au Domaine Forget un retour à la presque normale. La seule différence sera que nous aurons peut-être un peu moins de concerts qu’à l’habitude. Mais si tout va comme nous le souhaitons, nous devrions tout de même présenter plus de 25 concerts tout au long de l’été. »

Le directeur artistique du Domaine nous annonce qu’il va miser sur les rencontres et la convivialité : « Près de 70 % des concerts seront à plusieurs artistes […] Il en découlera donc une atmosphère de fête et de célébration », dont Paul Fortin veut faire le leitmotiv de l’été.

Question frontalière

« La question cruciale, dont on parle peu, est celle de la frontière quand les artistes viennent au Canada, s’inquiète Renaud Loranger. C’est un vrai problème et, dans l’état actuel des choses, le Canada demeure très isolé. Je vois au quotidien des artistes programmés en 2020, reprogrammés en 2021, que je veux faire venir en 2022 et qui nous disent : “C’est compliqué, long et incertain d’aller au Canada. Avec ce qui va être exigé, on préfère ne pas y aller”. »

À l’heure actuelle, un voyageur vacciné doit présenter un test PCR réalisé avant le voyage et peut être tiré au sort pour en repasser un autre à l’arrivée, dont il devra attendre le résultat (48 à 72 heures) en se plaçant quarantaine. Ce n’est pas pour une question de jauges de salles que la salleBourgie a annulé les concerts d’artistes internationaux jusqu’à nouvel ordre. La semaine dernière, pour faire venir Zubin Mehta, l’OSM a dû prévoir une période tampon « neutralisée » de 72 heures entre son arrivée et sa première répétition, juste « au cas où ». Cet aléatoire est difficile à gérer. Et il n’est pas de ressort provincial…

« En 2020 ou 2021, dans une certaine mesure, la disponibilité et la flexibilité des artistes étaient beaucoup plus grandes », constate Renaud Loranger. Ce n’est plus le cas. « On ne peut donc pas demander aux artistes d’arriver un peu à l’avance, de passer un test à l’avance et de rester à l’arrivée, de s’isoler en attendant les résultats et de risquer une quarantainede 10 jours », résume le directeur artistique de Lanaudière. Une frilosité que Wonny Song a ressentie également, surpris : « Il y a davantage de réticence des artistes internationaux vis-à-vis du Canada. »

Renaud Loranger, qui estime à 20 à 30 % les projets qui ne se feront pas comme il les avait imaginés, prévoit un autre « festival de transition » avant un « redéploiement artistique » entre 2023 et 2025. Au-delà des « contingences avérées réelles et réglementaires », il ressent le poids de « contingences plus subtiles ». « Les 18 mois de fermeture laissent des traces. Le Canada est fragilisé, parce que la reprise ailleurs dans le monde est incroyablement plus rapide, et ça a un impact sur notre travail. Pouvons-nous travailler comme avant ? Non. Nous sommes dans un écosystème international et travaillons avec des partenaires qui opèrent sur des marchés où la reprise est plus avancée, solide, plus fiable et plus stable. »

«Fidèle à sa réputation de grande débrouillardise, Isolde Lagacé, directrice de la salle Bourgie, pensait, en début de semaine, avoir trouvé une solution qui résoudrait les tourments de certains et se promet d’accueillir à nouveau des solistes étrangers. « Il existe à l’aéroport un laboratoire indépendant qui réalise des tests sur réservation et rendez-vous. Ils sont certes facturés 299 $, mais donnent le résultat dans l’heure. Si l’artiste est tiré au sort pour un test gouvernemental, on fait ce test dans la foulée. Le premier résultat qui rentre est validé. »



Isolde Lagacé pensait ainsi avoir trouvé le moyen d’éviter la période tampon aléatoire. « Si l’artiste n’est pas tiré au sort, on aura payé 299 $ pour rien. » Mais, vendredi après-midi, le laboratoire qu’avait trouvé Isolde Lagacé l’a avisée qu’il ne serait plus en mesure de lui fournir ces tests. Les préoccupations restent donc pleines et entières.



Fragilité

Bien plus que la prévisibilité, c’est une incertitude plus structurelle qu’exprime Wonny Song pour Orford Musique : « On sent que le public est fragile. Donc, le Festival 2022 n’aura pas l’ampleur de celui de 2019. Nous présenterons moins de concerts juste pour tester les choses. Le public qui n’est pas au rendez-vous, je vois cela à Montréal. »

Jean-François Lapointe renchérit : « Je ne savais pas à quel point les spectateurs auraient peur de retourner dans les salles. Avoir fermé encore une fois risque de nous couper les jambes. » Le directeur de l’Opéra de Québec craint pour son Don Giovanni en mai, lui qui a continué à produire envers et contre tout. Son Festival d’Opéra 2022 sera à l’image de cet activisme, par fidélité à ses principes : « Je prends le risque d’un festival normal. J’ai beaucoup produit pendant la pandémie : quatre productions numériques non subventionnées — alors que d’autres ont été subventionnés pour ne pas produire — et un spectacle en salle en octobre. Je prends ces risques pour pérenniser l’Opéra de Québec et son festival, pérenniser l’art lyrique, mais aussi pour les artistes — artistes lyriques, mais aussi artisans — qui ont été les grands oubliés de cette pandémie. »

Jean-François Lapointe, qui se targue d’avoir mis sur pied en 2021 un festival avec « plus de 120 prestations lyriques », vise en 2022 « un festival d’opéra français dans cet ordre-là ».

Ne s’étant pas constitué de cagnotte avec les subventions, le directeur de l’Opéra de Québec craint pour sa trésorerie : « Il faudra voir où seront les appuis financiers. La pandémie coûte cher à beaucoup de points de vue. Nous continuons à être soutenus, mais nous avons joué et pris des risques. »

Quant à Wonny Song, il aimerait mettre la dernière main à sa programmation, mais il ne le peut pas. « C’est très difficile de confirmer la présence des artistes, car les artistes que j’engage viennent pour des concerts dans deux ou trois manifestations, par ailleurs, et doivent attendre la confirmation des autres. Nous sommes donc nerveux pour certaines dates, car les autres festivals attendent à la dernière minute avant de confirmer. »

Les annonces d’ouverture mardi étaient donc largement intégrées dans les scénarios. Les seuls problèmes de prévisibilité sont les aléatoires de la pandémie. Quant aux vrais casse-tête, ils se poursuivent.



En concert cette semaine Francis Choinière dirige le choeur Art-Vocal Québec dans les requiems de Fauré et Duruflé (version orgue), dimanche 13 février à 13 h et à 16 h à la Maison

symphonique. Xian Zhang dirige l’OSM dans Sokolovic, Dvorak et Smetana, mercredi 16 et jeudi 17 février à 19 h 30 à la Maison symphonique.

Ce texte a été mis à jour pour tenir compte des derniers développements.