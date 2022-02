Summer Of Soul, Artistes divers

Bien sûr qu’il faut d’abord regarder sur Hulu le documentaire de 2021, redécoupé par Questlove à partir de quelque 40 heures de métrage tablettées d’un tournage jugé pas montrable : le Harlem Cultural Festival, présenté de juillet à septembre 1969. Pendant qu’on marchait à deux sur la Lune et à 400 000 sur les terres de Max Yasgur à Bethel, NY (oui, la nation Woodstock), les artistes afro-américains se succédaient sur la scène érigée au Mount Morris Park. L’âme était moins à la tendresse qu’au ressentiment, voire à la colère, cela s’entend dans la voix de Nina Simone (Backlash Blues). Mais la joie de chanter ensemble est souveraine sur cette bande sonore originale qui méritait d’exister séparément : rouler avec les Staple Singers, David Ruffin, Gladys Knight, Herbie Mann, B.B. King, Sly and the Family Stone, Mahalia Jackson, les Chambers Brothers et The 5th Dimension donne du souffle, du carburant, et surtout l’envie, 53 ans plus tard, d’aller plus loin.

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) ★★★★ ​Bande sonore Artistes divers, Sony Music