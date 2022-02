Beethoven et le goût de choses

Premier chef victime des fermetures liées à la COVID-19 en mars 2020, avec un important concert annulé à l’OSM, le chef français Louis Langrée amorçait, mercredi, lors d’un concert retentissant, une reprise que l’on espère définitive.

Songez un instant à ces moments où vous avez eu le sentiment de retrouver le vrai goût des choses. La puissance subtile d’un fromage au lait cru, un os à moelle accompagnant nonchalamment une côte de bœuf parfaitement cuite, la petite pincée de fleur de sel de Guérande sur un gros pétoncle doucement rissolé sur un filet d’huile de noisette.

Eh bien, la 7e Symphonie de Beethoven par Louis Langrée et l’Orchestre symphonique de Montréal cette semaine, c’est ça. C’est exactement ça. La musique dans laquelle on mord, parce qu’il y a de la matière et du goût.

Intemporel

Qu’est-ce que la matière et le goût en musique : c’est le son et la tension harmonique. Pour simplifier ce dernier concept, on dira que c’est la manière dont une saturation sonore (comme une saturation de couleurs en photographie) peut remplir un espace de temps (ou une surface, s’agissant d’un tirage photo). La 7e de Beethoven de Louis Langrée c’est une photo aux couleurs vives mêlées et complémentaires dans un cadre suffisamment large pour permettre de les distinguer et d’en profiter.

En cela, le Beethoven du chef français est intemporel et totalement affranchi des effets de la mode qui font que désormais toutes les interprétations, ou presque, se ressemblent. C’est quoi la mode ? C’est la primauté du rythme, du tempo. S’affranchir de la mode c’est ne pas être esclave d’un « stress rythmique » pour laisser se déployer la musique.

Louis Langrée, dans le 2e mouvement, sculpte de ses mains des circulations de thèmes musicaux entre les pupitres. Dans le 3e mouvement, il oppose nettement les sections. La plus lente est comme un écho au portique d’entrée de la symphonie. Dans le Finale, la crispation entendue généralement laisse place à une élasticité et une vraie jubilation collective croissante et nourrie. La musique à pleine pâte.

Certes, dans le 1er volet on se demande parfois pourquoi une vision d’une telle clarté, jamais agitée, ne bénéficie pas d’une opposition des violons I et II sur scène. Mais tout est tellement « sain » que l’on oublie le grief pour profiter du moment.

Évidemment ce n’est pas à un tel chef qu’on apprendra l’importance de la gestion du silence, de la pause et de l’influx entre les mouvements, chose à laquelle Kent Nagano était totalement insensible et imperméable. Le 2e volet est enchaîné dans la suspension, le souvenir des échos du 1er (pas le temps pour le public de tousser) et Langrée préserve la tension entre les autres mouvements sans se précipiter.

Excellente soliste

On peut trouver cette approche très « traditionnelle ». Appuyée par un timbalier au choix parfait de baguettes et un flûtiste qui semblait contraindre son vibrato habituel, cette vision est surtout extrêmement musicale. Et on demanderait volontiers aux spectateurs présents depuis quand ils n’avaient pas entendu (hors 3e Symphonie par Payare) l’OSM sonner ainsi.

Le concert débutait par un Prélude à l’après-midi d’un faune très cultivé, souple, Langrée semblant considérer que les indications de type « un peu animé » sont vraies et non pas dues à un excès de pudeur de Debussy. Pourtant ça marche diablement bien quand on ose animer un peu plus et pousser les pianissimos dans d’autres retranchements.

Simone Lamsma méritait vraiment cette invitation, car elle a déjà sauvé l’OSM en remplaçant au pied levé Veronika Eberle dans Dvorak à Lanaudière. Elle a encore davantage convaincu mercredi dans Bartók surtout qu’elle s’est avérée toujours aussi juste et pure dans son intonation. Son atout sonore d’une chanterelle (la corde aiguë) rayonnante, s’est à nouveau vérifié à la fin du 1er mouvement, magique. Dans ce concerto, déjà, la densité et la cohésion de l’orchestre étonnaient pour un groupe qui n’avait pas joué pendant un bon bout de temps. Excellente entente entre soliste et chef et remarquable restitution d’une partition délicate dans un impressionnant concert de reprise.



Les rythmes irrésistibles de Bartók et Beethoven Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune. Bartók : Concerto pour violon n° 1. Beethoven : Symphonie n° 7. Simone Lamsma (violon), Orchestre symphonique de Montréal, Louis Langrée. Maison symphonique, mercredi 9 février. Reprise 10h30 et 19h30.