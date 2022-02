George Crumb, explorateur de l’inouï, n’est plus

Le compositeur américain George Crumb, est décédé dimanche à l’âge de 92 ans à son domicile en Pennsylvanie, a annoncé Bridge Records, l’éditeur phonographique privilégié de ses œuvres.

George Crumb a eu toutes les formes de reconnaissance : un prix musical Pulitzer en 1968 pour Echoes of Time and the River (Echoes II), composée en 1965, un Grammy Award en 2001 pour Star-Child sa partition la plus imposante, un Cannes Classical Award au Marché international du disque 1998 pour Quest.

Mais plus puissante que celle de tous les jurys, la voix de David Bowie s’était faite porte-parole du génie de cet homme lorsqu’il classa pour Vanity Fair en 2003 le quatuor Black Angels de George Crumb parmi ses 25 disques favoris.

La guerre en sons

Œuvre « en temps de guerre » (comme une célèbre messe de Haydn), celle du Vietnam, Black Angels, pour « quatuor à cordes électrique », composé en 1970, requiert aussi des gongs et des harmonicas de verre et repose sur la numérologie (chiffres 7 et 13).

Bowie a bien raison de dire que cette « étude sur l’annihilation spirituelle » « fait froid dans le dos » : « Il m’est encore difficile d’entendre ce morceau sans un sentiment de pressentiment. Vraiment, par moments, on dirait l’œuvre du diable », affirmait l’artiste britannique. L’arrivée des échos lointains de La jeune fille et la mort de Schubert sur une terre brûlée (6e section « Pavana lachrymae ») est un moment tétanisant de la musique au XXe siècle. Black Angels a été défendu par le Quatuor Kronos et superbement enregistré par le Quatuor Miro.

On ne saurait réduire George Crumb à Black Angels, mais ce quatuor est important pour rappeler que la musique de Crumb procède à la fois d’une recherche et d’un dessein. Même si l’aspect expérimental semble prendre le dessus, le propos n’est pas vain.

Son opus pianistique suprême est Makrokosmos (1972-1979), en quatre volumes. Là aussi Crumb se réfère à un maître admiré, Béla Bartók, compositeur de Mikrokosmos. Le prétexte : les signes et constellations du zodiaque. Le substrat, un piano amplifié, travaillé sous toutes ses facettes, le volume III ajoutant un second piano et des percussions (en référence à Bartók aussi). Au-delà des œuvres, il y a des partitions, véritables constellations graphiques parfois, et des sons, en quête de cosmos. Le ou la pianiste est mis à contribution et émet lui aussi des bruits divers.

Surprendre

Crumb a voulu surprendre par les sons. On le constate avec Vox Balaenae (La voix de la baleine) enregistré par Naxos. Crumb a composé l’œuvre pour flûte amplifiée, violoncelle, piano amplifié, et demande que la présentation en concert se fasse par des instrumentistes masqués dans une lumière bleue.

L’univers vocal et poétique de Crumb est dans un premier temps très attaché à la poésie de Federico García Lorca, par exemple Songs, Drones and Refrains of Death (1968), Night of the Four Moons (1969, au moment d’Apollo 11) et Ancient Voices of Children (1970). Il y a bien plus à y glaner que la « réconciliation de la joie et du tragique » qu’avançait le compositeur pour justifier son intérêt.

Crumb a travaillé, comme Scelsi ou Aperghis, sur le traitement expressif de la voix, mais aussi sur les sons entourant une mélodie connue, comme dans ses cahiers de l’American Songbook. Selon le même principe, homme d’esprit, Crumb est l’auteur d’Une petite musique de minuit (Eine Kleine Mitternachtmusik, 2001) ou « ruminations » autour de Round Midnight de Thelonious Monk : une intéressante introduction à son univers et son imaginaire.

Le monde sonore inattendu de Crumb convoque, dans un étonnant relief, étrange sensualité et mysticisme dans une palette allant du plus éthéré au plus terrifiant.

George Crumb fut aussi pendant trois décennies un professeur éminent. Parmi ses élèves, deux des compositeurs les plus joués en sol américain : Osvaldo Golijov et Jennifer Higdon.