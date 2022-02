Lata Mangeshkar, le « Rossignol de l’Inde », est décédée

Aujourd’hui, près d’un sixième de l’humanité est un deuil : Lata Mangeshkar, surnommée la « Reine de la mélodie », le « Rossignol de l’Inde » ou encore simplement Lata Didi par ses admirateurs, est décédée hier dans un hôpital de Mumbai où elle avait été admise le mois dernier après avoir contracté la COVID-19. Âgée de 92 ans, la légende de la chanson indienne a bercé plusieurs générations de mélomanes et de cinéphiles durant une prolifique carrière s’étendant sur plus de sept décennies.

En respect des rites funéraires hindous, la dépouille de Lata Mangeshkar fut incinérée en soirée dimanche avec les plus grands honneurs, en présence du premier ministre Narendra Modi, de dignitaires ainsi que de nombreuses célébrités du monde artistique. Deux jours de deuil national seront respectés. « Il n’y a rien de plus triste pour l’industrie de la musique que la disparition de Lata Mangeshkar. Son travail et sa voix seront toujours avec nous. Notre génération a beaucoup appris d’elle et toutes les générations à venir apprendront également d’elle » a réagi le célèbre parolier indien Sameer Anjaan dans le quotidien Times of India.

Lata Mangeshkar possédait une voix si pure et légère qu’elle avait le pouvoir de faire oublier un instant les tracas du quotidien. La soprano possédait un timbre inoubliable, clair et aigu, ainsi que le don de l’interprète raffinée et agile ayant débuté sa formation classique dès l’âge de cinq ans. La chanteuse avait établi son autorité dans les années 1950 en interprétant les plus grands succès de Bollywood, dans cette société ou les industries du cinéma et de la musique populaire s’alimentent mutuellement au point de devenir quasiment indissociables.

Née en 1929 à Indore, en plein cœur du pays, Lata Mangeshkar a commencé sa carrière professionnelle au début des années 1940 tout en s’occupant de ses jeunes frères et sœurs au moment du décès prématuré de son père. Après une difficile ascension dans le métier, elle trouve un premier grand succès populaire en interprétant les chansons du film Mahal (1949), considéré comme le premier film d’horreur du cinéma indien. Sa carrière a ensuite pris un spectaculaire envol durant la décennie suivante, alors que la chanteuse s’imposait comme la plus importante doublure vocale (playback) du cinéma indien, remportant en 1959 le grand prix inaugural d’interprète (Filmfare Award for Best Female Playback Singer) pour son succès Aaja Re Pardesi tiré du film Madhumati.

Alors que l’influence des musiques étrangères commençait à apparaître dans le travail des compositeurs indiens de musiques de film au cours des années 1960, la voix de Lata Mangeshkar servait de repère pour les auditeurs qui se familiarisaient alors avec la pop, le rock, le yé-yé, puis la soul et le funk, fusionné aux traditions musicales régionales. La chanteuse était alors sollicitée par les plus grands compositeurs de l’époque, le pionnier Khemchand Prakash, l’immortel S.D. Burman, Hemant Kumar, C. Ramchandra, Madan Mohan, pour ne nommer qu’eux.

Elle était si en demande que ses consœurs l’ont même accusée dans les années 1970 de monopoliser l’industrie du playback ! Hors du cinéma, Lata Mangeshkar a également enregistré plusieurs albums de musique classique indienne, et même composé ses propres musiques de film. En 1974, elle fut la première artiste indienne à donner une performance au Royal Albert Hall de Londres. En 2007, la France lui décernait le titre d’Officier de la Légion d’honneur.

Phénoménalement prolifique, on lui attribue plus de 11 000 chansons enregistrées en plus d’une trentaine de langues différentes, un nombre battu seulement par sa propre sœur Asha Bhosle, 88 ans, autre mythique figure de la musique et du cinéma populaire indiens. L’aînée d’une famille d’artistes – son père fut un acteur au théâtre et chanteur classique reconnu -, elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs Meena et Usha, également chanteuses, et son frère Hridaynath, directeur musical, qui se sont recueillis hier près de sa dépouille.